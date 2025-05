¿Por qué América y LAFC jugarán por el último boleto al Mundial de Clubes?

GENERANDO AUDIO...

América y LAFC disputarán el último boleto al Mundial de Clubes. Imago 7

León conoció la resolución en su contra por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego presentar una apelación para mantener el boleto al Mundial de Clubes que será disputado en Estados Unidos.

El organismo rechazó los argumentos que presentó el conjunto esmeralda en la audiencia y horas después, la FIFA hizo oficial el enfrentamiento entre las Águilas del América de la Liga MX y el LAFC de la MLS para definir al último invitado a la competencia, aunque aún sin confirmar sede del encuentro y fecha del mismo.

“El equipo ganador se clasificará automáticamente al Mundial de Clubes 2025 y ocupará el lugar del Club León en el Grupo D”, se lee en su comunicado, junto a los equipos Flamengo, Espérance Sportive Tunis y Chelsea.

Cabe recordar que las reglas que tiene el organismo que dirige Gianni Infantino indican que el ente rector tiene libertad de elegir al último invitado.

"Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club".