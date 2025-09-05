¿Por qué es tendencia Aaron Ramsey y cuál es la relación con Giorgio Armani?

GENERANDO AUDIO...

Aaron Ramsey y su relación con Giorgio Armani. Foto: AFP

En las últimas horas el nombre de Aaron Ramsey, futbolista galés y reciente fichaje de los Pumas de la UNAM, se volvió tendencia en redes sociales, y no precisamente por su llegada a la Liga MX, sino por la coincidencia con una noticia que sacudió al mundo de la moda, la muerte de Giorgio Armani a los 91 años.

La relación entre ambos surge por una teoría popular que ha acompañado a Ramsey durante buena parte de su carrera y que los aficionados conocen como la “maldición de Aaron Ramsey”.

Tras confirmarse la muerte del diseñador Giorgio Armani este 4 de septiembre de 2025, usuarios en redes sociales retomaron la teoría, relacionando el suceso con el reciente gol de Ramsey y primero en la Liga MX.

El gol del galés fue el pasado domingo cuando en tiempo de compensación anotó al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, con lo que los Pumas ganaron por la mínima.

La llamada maldición se refiere a una coincidencia inquietante, cada vez que el centrocampista británico marca un gol, al poco tiempo fallece una figura famosa a nivel mundial.

Aunque se trata solo de casualidades y no existe ninguna conexión real, la lista de personajes que han muerto tras un tanto de Ramsey ha alimentado la leyenda urbana.

De acuerdo con recopilaciones hechas por los aficionados y medios internacionales, el futbolista ha anotado 80 goles, de los cuales al menos 22 coinciden con la muerte de celebridades.

Ejemplos de la maldición de Aaron Ramsey

Entre las personalidades que murieron poco después de goles de Aaron Ramsey se encuentran:

Andrés Montes (16/10/2009)

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Haiden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

Estos hechos hicieron que la “maldición” se volviera un tema recurrente en redes sociales y prensa deportiva, aunque el propio Ramsey nunca le ha dado importancia y se limita a seguir su carrera profesional.