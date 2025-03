¿Por qué la FIFA excluyó a León del Mundial de Clubes?

GENERANDO AUDIO...

La FIFA informó que León fue excluido del Mundial de Clubes. Foto: AFP

El club mexicano de León fue excluido del próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos por haber infringido el reglamento sobre la multipropiedad de los equipos participantes, anunció la FIFA este viernes en un comunicado.

Tras abrir un proceso a León y Pachuca, dos clubes mexicanos pertenecientes al mismo propietario (Grupo Pachuca) “la Comisión de Apelación de la FIFA (…) ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo”, indicó la instancia.

“Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el art. 10, apdo. 1 del Reglamento d el Mundial de Clubes FIFA 2025.

“En virtud del art. 10, apdo. 4 del Reglamento d el Mundial de Clubes FIFA 2025, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo”, mencionó la FIFA.

¿Qué dice el artículo 10, apartado 4 del Reglamento del Mundial de la Clubes?

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”.

León da su postura

Minutos antes de que la Comisión de Apelación diera a conocer que el León es el club excluido para el Mundial de Clubes, el cuadro esmeralda externó su “inconformidad” pues aseguran que en los últimos meses comprobaron ante las autoridades competentes que se manejan de “manera autónoma” en todos los aspectos respecto al Pachuca.

Asimismo, señalaron que en caso de que se les impidiera participar como se anunció más tarde, “irán hasta las últimas consecuencias en los máximos tribunales deportivos”.