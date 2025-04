GENERANDO AUDIO...

La Serie A suspendió los partidos de este lunes. Foto: AFP

Los cuatro partidos de la Serie A programados para este lunes fueron suspendidos tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco a los 88 años, mientras que el Comité Olímpico Italiano (CONI) invitó a todas las federaciones deportivas a suspender sus competiciones programadas este día.

“Como consecuencia de la desaparición del Santo Padre, la Liga anuncia que los partidos de los campeonatos de Primera división y de los filiales fueron aplazados”, explicó la Lega Serie A, organizador del campeonato italiano de futbol, en un comunicado.

Los partidos aplazados son los siguientes: Torino vs Udinese, Cagliari vs Fiorentina, Génova vs Lazio y Parmavs Juventus.

A cinco jornadas para la finalización del campeonato, la carrera por el título y la clasificación para las competiciones europeas están sin definir: el Inter, que el domingo perdió en Bolonia (1-0) está empatado en el liderato (ambos con 71 puntos) con el Nápoles, que el sábado ganó por el mismo resultado al Monza.

Por la clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada, pelean seis equipos: Atalanta (64 puntos), Bolonia (60), Juventus (59), Roma (57), Lazio (56), Fiorentina (53) y Milan (51).

El Vaticano anunció este lunes por la mañana el fallecimiento del Papa Francisco “a las 07:35 hrs.” locales a los 88 años.

El Papa Francisco y su amor por el deporte

Argentino de nacimiento, Jorge Bergoglio, siempre mostró su pasión por el fútbol y era reconocido hincha de San Lorenzo.

“Con el Papa Francisco se va un hombre que será echado de menos por todos, no solamente los católicos. Transmitió el sentido de la bondad, de la solidaridad, de la inclusión”, reaccionó el Nápoles.

“El Inter se suma al dolor provocado por la muerte del papa Francisco, un hombre de fe, de humildad y de diálogo que supo hablar al corazón de todos”, destacó por su parte el Inter.

El Comité Olímpico Italiano (CONI), en un comunicado, invitó “a las federaciones nacionales y a todos los organizadores de pruebas a suspender sus competiciones de este lunes”.

El CONI pidió también respetar un minuto de silencio durante toda la semana.

El Giro de los Alpes ciclista, prueba que sirve para preprar el Giro de Italia, sí arrancó este lunes como previsto, respetando un minuto de silencio antes de la salida de la primera etapa.