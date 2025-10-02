Próximos partidos

¡Por las nubes! Boletos de avión para sedes del Mundial 2026 en México; precios subieron 10 veces más de lo usual

| 17:47 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Precios por las nubes: boletos de avión para sedes del Mundial 2026 en México; ejemplos de cuánto pagarías
Boletos de avión para sedes del Mundial 2026 en México. Foto: Getty/ CUARTOSCURO

Los boletos de avión hacia las ciudades sede del Mundial 2026 ya reflejan cambios en sus precios. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los aeropuertos se preparan para un fuerte incremento de viajeros durante el próximo verano.

Para dimensionar el impacto, el equipo de Unotv.com revisó los costos regulares de vuelos de ida y vuelta hacia Guadalajara y Monterrey, y los contrastó con los precios estimados después del 11 de junio de 2026, cuando arranque oficialmente la Copa del Mundo.

México recibirá 13 encuentros de la justa mundialista, cinco en la capital, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Estas urbes serán las que concentren el mayor número de aficionados en los casi dos meses que durará la competencia.

¿Cuánto cuestan los boletos de avión para ir Guadalajara y Monterrey, saliendo de la CDMX, en fechas del Mundial 2026?

En una comparativa de esta semana y con respecto a la fecha del magno evento deportivo, los boletos de avión hacia las sedes del Mundial 2026 en México registraron una diferencia de hasta de 10 veces más del costo promedio. Sin embargo, existen variantes que podrían modificar aún más el costo como la aerolínea, el equipaje, seguros de viaje o la selección del lugar.

Costo de boletos en Viva Aerobús, de CDMX a Guadalajara esta semana

Si una persona quiere comprar boletos de ida y vuelta para viajar en octubre, el escenario sería el siguiente:

Viaje sencillo y sin equipaje documentado.

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 3 de octubre – 06:00 hrs649 pesos
RegresoLunes 6 de octubre – 15:50 hrs909 pesos
Total a pagarViaje redondomil 558 pesos

Costo de boletos en Viva Aerobús, de CDMX a Monterrey esta semana

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 3 de octubre – 06:00 hrs598 pesos
RegresoLunes 6 de octubre – 16:05 hrs725 pesos
Total a pagarViaje redondomil 323 pesos

¿Cuánto cuesta viajar en avión en México, cuando sea el Mundial 2026?

Aquí es donde los boletos de avión hacia las sedes del Mundial 2026 en México muestran un incremento notable. Las tarifas, que hasta ahora se mantenían en rangos accesibles, registran un aumento considerable conforme se acerca la fecha de la justa mundialista. Aquí los precios incluyendo maleta documentada de 25 kilos.

Costo de boletos en Viva Aerobús, de CDMX a Guadalajara para las fechas del Mundial

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 12 de junio – 06:00 hrs8 mil 137 pesos
RegresoViernes 19 de junio – 15:45 hrs7 mil 029 pesos
Total a pagarViaje redondo15 mil 166 pesos

Costo de boletos en Viva Aerobús, de CDMX a Monterrey para las fechas del Mundial

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 12 de junio – 06:10 hrs6 mil 629 pesos
RegresoViernes 19 de junio – 16:00 hrs5 mil 875 pesos
Total a pagarViaje redondo13 mil 669 pesos (añadiendo maleta de 25 kg)

Costo de boletos en Volaris, de CDMX a Guadalajara esta semana

ConceptoRutaCosto
SalidaViernes 3 de octubre – 06:00 hrs3 mil 761 pesos
RegresoLunes 6 de octubre – 14:22 hrs3 mil 187 pesos
Total a pagarViaje redondo6 mil 954 pesos

Costo de boletos en Volaris, de CDMX a Monterrey esta semana

ConceptoRutaCosto
SalidaViernes 3 de octubre – 06:00 hrs2 mil 382 pesos
RegresoLunes 6 de octubre – 17:12 hrsmil 259 pesos
Total a pagarViaje redondo3 mil 647 pesos

Costo de boletos en Volaris, de CDMX a Guadalajara para las fechas del Mundial

Aquí es donde también comienza a verse un incremento considerable, considerando que junio aún no es etapa vacacional en México y la documentación de una maleta de 25 kilos.

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaJueves 12 de junio – 06:00 hrs4 mil 990 pesos
RegresoJueves 19 de junio – 14:26 hrs6 mil 087 pesos
Total a pagarViaje redondo11 mil 123 pesos

Costo de boletos en Volaris, de CDMX a Monterrey para las fechas del Mundial

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaJueves 12 de junio – 06:00 hrs7 mil 151 pesos
RegresoJueves 19 de junio – 09:55 hrs5 mil 419 pesos
Total a pagarViaje redondo12 mil 616 pesos

Ejemplos con Aeroméxico

Guadalajara

Saliendo de CDMX el viernes 3 de octubre 2025 a las 7:40 y regresando el lunes 6 de octubre a las 19:15 en la tarifa clásica la cual incluye un artículo personal, un equipaje de mano con un peso máximo de 15 kg entre ambos, selección de asiento estándar sin costo y la acumulación de puntos y en asiento turista.

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 3 de octubre 2025 – 07:40 hrs2 mil 864 pesos
RegresoLunes 6 de octubre 2025 – 19:15 hrs2 mil 967 pesos
Total a pagarViaje redondo5 mil 831 pesos

Mientras que saliendo el 10 de junio 2026 (un día antes del primer partido) a las 9:50 horas en la misma tarifa clásica y regresando el viernes 19 de junio (un día después del segundo juego), a las 16:28 horas.

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaMiércoles 10 de junio 2026 – 09:50 hrs3 mil 875 pesos
RegresoViernes 19 de junio 2026 – 16:28 hrs5 mil 820 pesos
Total a pagarViaje redondo9 mil 695 pesos

Monterrey

Saliendo de CDMX el 3 de octubre 2025 a las 7:55 y regresando el lunes 6 de octubre a las 19:20 en tarifa clásica.

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaViernes 3 de octubre 2025 – 07:55 hrs3 mil 727 pesos
RegresoLunes 6 de octubre 2025 – 19:20 hrs3 mil 794 pesos
Total a pagarViaje redondo7 mil 521 pesos

Mientras que saliendo el sábado 13 de junio 2026 (un día antes del primer partido en Monterrey), saliendo a las 10:10 y regresando el domingo 21 de junio 2026 (un día después del segundo juego), a las 16:22. 9 mil 303 pesos

ConceptoFecha / HoraCosto
SalidaSábado 13 de junio 2026 – 10:10 hrs4 mil 975 pesos
RegresoDomingo 21 de junio 2026 – 16:22 hrs4 mil 328 pesos
Total a pagarViaje redondo en tarifa clásica9 mil 303 pesos

Factores a considerar

Como cualquier viaje que se hace en avión, se debe considerar que las tarifas van cambiando constantemente según la aerolínea, e incluso los descuentos que se ofrecen por internet; además del costo del boleto también se deben tomar en cuenta los pagos extra, como el peso del equipaje, si se quiere un horario en particular, e incluso la terminal aérea, pues en el caso de la CDMX hay que considerar la tarifa que se da en el AICM y el AIFA.

