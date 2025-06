GENERANDO AUDIO...

México jugará en California, lugar de protestas y redadas – Foto: AFP

La Selección Mexicana debutará en la Copa Oro 2025 contra República Dominicana este sábado 14 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood en Los Ángeles, California, estado que ha protagonizado diferentes redadas contra migrantes mexicanos y protestas en contra de dichas medidas, lo que ha generado preocupación entre los aficionados del futbol.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado este viernes a las autoridades de Estados Unidos a evitar las redadas en el partido inaugural de la Copa Oro.

“No creemos que habiendo un partido de futbol vaya a haber alguna acción, esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aficionados con descontento por redadas en partido de México

Grupos de animación de la Selección Nacional expresaron su preocupación por su seguridad y la de sus familias. También lo hacen como muestra de protesta pacífica en nombre de todos aquellos que no podrán estar en la grada y que han sido afectados por las políticas de deportación, informó Claro Sports.

“Hemos decidido no estar presentes en el partido de nuestra selección este sábado en Los Ángeles. No podríamos estar en las gradas si no podemos estar todos. Nuestra única prioridad por encima de alentar y acompañar a la selección será siempre nuestras familias y su seguridad. Cuídense mucho todos y nos vemos pronto en la tribuna”, escribió el grupo Cielito Lindo, a través de sus redes sociales.

El grupo de animación llamado ‘Ejército de Pancho Villa’, también destacó: “Cancelamos todos los eventos programados para este sábado en Los Ángeles, debido a las protestas que actualmente se llevan a cabo en la zona. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de priorizar la seguridad de nuestra comunidad y seguidores, respecto al momento que se vive en las calles”.

Además, Claro Sports informó que el grupo Patrones México no asistirá al juego de México este sábado como forma de protesta pacífica.

“Solidaridad con nuestra comunidad latina que está siendo afectada por las políticas de deportación implementadas por el gobierno de Donald Trump“, señaló.

Otros aficionados de la Selección Nacional de México han expresado temor por asistir a los partidos de la Copa Oro, producto de las nuevas medidas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esto se vería reflejado en la baja asistencia para los partidos de México en la Copa Oro 2025, incluyendo su primer encuentro contra República Dominicana.

¿Cómo va la venta de boletos para el México vs. República Dominicana?

La plataforma de boletos para el primer encuentro de la Selección Mexicana aún muestra boletos disponibles en prácticamente todas las zonas del SoFi Stadium de Los Ángeles.

La mayoría de estos boletos se venden a través del sistema de “reventa verificada“, es decir que está siendo revendida por otro fanático a través del sistema oficial de reventa de Ticketmaster, por lo que es legítima.

Los precios de las entradas disponibles van desde los 28 dólares (529 pesos mexicanos) hasta los 471 dólares (8 mil 900 pesos mexicanos).

El partido entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos también presenta baja asistencia, según revela la propia plataforma de venta de boletos.

La asistencia también es baja para el combo de partidos para el 22 de junio que incluye el Arabia Saudita vs. Trinidad & Tobago y el México vs. Costa Rica de la segunda jornada de Copa Oro.

En este caso, los boletos se venden en precios que van desde los se venden desde los 74 dólares, equivalente a casi mil 400 pesos.

Habrá protestas en Los Ángeles antes del partido

El día del juego de México, miles de personas saldrán a las calles de Estados Unidos para participar en el “No Kings Day”, una jornada de protesta “para rechazar el autoritarismo”, según el portal oficial del movimiento.

Los Ángeles se unirá a las protestas, de acuerdo con el mapa oficial de las protestas, en donde se muestran tres sedes:

“50501 SoCal – Flag Day March” en 200 N Spring St, Los Ángeles, de 10:00 a 14:00 horas (tiempo local)

“NO KINGS Historic” en Filipinotown, Los Ángeles de 09:00 a 10:00 horas (tiempo local)

“NO KINGS” en Hollywood de 11:30 a 14:30 horas (tiempo local)

El partido entre México y Puerto Rico comenzará a las 19:15 horas de Los Ángeles (20:15 hora de la CDMX), casi cinco horas después del tiempo marcado para el final de la última protesta en la ciudad, aunque esta es solo una hora aproximada.

Fecha y hora del México vs. República Dominicana