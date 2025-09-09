Primera fase de boletos del Mundial 2026 arranca el miércoles 10 de septiembre: precios y cómo comprarlos

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo comprar boletos del Mundial 2026? Foto: Getty Images

La Copa del Mundo 2026 está a nueve meses de iniciar, la fiesta del futbol será del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Y si quieres asistir, la FIFA dio a conocer el arranque del proceso de venta de boletos a través de un sistema escalonado que incluye sorteos, fases de registro y precios dinámicos para organizar la alta demanda mundial.

Aquí te contamos paso a paso cómo comprar entradas, cuáles son las fechas clave, los precios y todo lo que necesitas saber para no quedarte fuera de la máxima fiesta del balompié.

Primera fase: registro y sorteo preferente

La primera etapa de venta de boletos comenzará el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) y concluirá el viernes 19 de septiembre a la misma hora.

Para participar es indispensable contar con un FIFA ID y registrarte en la página oficial; esta fase está reservada exclusivamente para personas con tarjeta de crédito o débito Visa.

Durante ese periodo, los aficionados deberán registrar su interés en adquirir boletos para entrar a un sorteo preferencial.

Posteriormente, a partir del 29 de septiembre, la FIFA notificará vía correo electrónico a quienes resulten seleccionados.

A cada ganador se le asignará una fecha y horario específico en octubre para completar la compra de sus entradas.

En esta primera fase estarán disponibles boletos para los 104 partidos del Mundial, con opciones por sede o por selección. Cada usuario podrá comprar un máximo de cuatro entradas por partido y hasta 10 partidos en total.

Fases posteriores de venta

Si no resultas elegido en el primer sorteo, no te preocupes, la FIFA tendrá varias oportunidades más:

Segunda fase: del 27 al 31 de octubre de 2025 habrá un nuevo registro y sorteo. Los ganadores podrán comprar boletos entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase: arrancará después del 5 de diciembre, una vez realizado el sorteo de grupos, en esta etapa, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos, ya conociendo los cruces de la fase de grupos.

Fases finales: conforme se acerque el torneo, habrá más ventanas de venta, incluyendo una venta directa por orden de llegada, así como una plataforma oficial de reventa, regulada para evitar la especulación de precios.

La FIFA anunció que, por primera vez en un Mundial masculino, implementará un sistema de precios dinámicos (dynamic pricing), lo que significa que las tarifas pueden subir o bajar según la demanda del partido.

Los boletos más baratos para la fase de grupos comienzan en 60 dólares (aproximadamente 1,100 pesos mexicanos).

El boleto más caro será para la final, con un precio que ronda los 6,700 dólares (unos 125,000 pesos).

De manera referencial, estos son algunos de los precios estimados según fase y categoría:

Etapa Precio mínimo (USD) Precio máximo (USD) Inauguración 60 774 Fase de grupos 60 323 Octavos de final 42 370 Cuartos de final 66 546 Semifinales 84 1,072 Final 128 1,550 (sin contar dinámicos)

Además se ofrecen paquetes de hospitalidad VIP, cuyos precios van desde los 5,300 dólares hasta más de 73,000 dólares, dependiendo del tipo de experiencia, sede y servicios incluidos.