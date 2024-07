Prisca Awiti, ella es la estrella de judo que aseguró la segunda medalla para México en Paris 2024

Prisca Awiti es una judoca mexicana nacida en Londres, Inglaterra, de madre mexicana y padre keniano, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Pese a su multiculturalidad, la ahora medallista olímpica encontró su sentido de pertenencia en México, por lo que decidió representarlo en los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Pasadas las 09:00 horas (tiempo del Centro de México), Prisca Awiti aseguró la medalla de plata para México en la categoría de -63 kg femenino y disputará el oro contra la eslovena Andreja Leski.

El nombre completo de la mejor judoca mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos es Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, nacida en Londres en 1996, de acuerdo con el portal Olympics.com.

La CONADE reconoce que representa a Guanajuato, estado en el que nació su madre, precisamente, en el municipio de León. Con sólo unos meses de vida, conoció la tierra que sería su hogar, según la comisión mexicana.

Sin embargo, la razón de que decidiera representar a México en su carrera como judoca, y no a Inglaterra, no se debe a las raíces de su madre, sino a la alegría y lucha de los mexicanos, según dijo en entrevista publicada este lunes 29 de julio.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar”.

Prisca Awiti