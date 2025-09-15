Protestas propalestinas en Madrid obligan a cancelar última etapa de la Vuelta a España

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La ceremonia de podio de la Vuelta Ciclista a España, así como la última etapa, fueron canceladas luego de que manifestantes propalestinos invadieron varias zonas del recorrido en Madrid.

Ello, luego de que la organización modificó el recorrido a la entrada a la capital española, evitando el paso por el centro de Alcobendas, ocupado por manifestantes, cerrando así la edición 90 de la ronda española que estuvo marcada por las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el “genocidio” en Gaza.

Vuelta Ciclista a España, sin cierre

Ante las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, fue cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta Ciclista a España tras la suspensión de la última etapa.

“La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio”, anunció la organización de la competición a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Foto: AFP

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17:30 hora local, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos ocuparon el recorrido en varios puntos y la Policía tuvo que intervenir ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Tras ello, la organización de la Vuelta ciclista a España dio por cancelada la última etapa por las protestas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, poniendo punto final a una 90 edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el “genocidio” en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

¿Cómo fueron las protestas de este domingo en Madrid?

Este domingo, el centro de Madrid se llenó por la tarde de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina a lo largo del recorrido en el que finalizará la Vuelta ciclista a España.

Desde las 16:30 hora local, un grupo de manifestantes esperaba la llegada del pelotón en Cibeles, donde tuvo lugar una de las primeras intervenciones policiales de la tarde, en la que los agentes separaron a dos grupos de manifestantes propalestinos y proisraelíes.

Ahí, fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, con unos 2 mil 300 efectivos, superior al activado con motivo de la Cumbre de la OTAN en 2022. En esta ocasión, el plan de seguridad especial estaba integrado por mil 100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumaron 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil.

Todo ello, junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.

En Madrid se esperaba el mayor número de manifestantes. El colofón a esta 90 edición de la Vuelta Ciclista sería la coronación del ‘maillot’ rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20:30 hora local.

Previamente, los corredores realizaron un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendría como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según el plan, la ronda española recorrería las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao, puntos en los que se encontraban manifestantes y donde la policía realizaba controles y retiraba objetos como sandías y botellas. El Ayuntamiento de Madrid preveía una asistencia superior a las 50 mil personas.

Las principales protestas se organizaron en Atocha, Callao y la ermita de San Antonio de la Florida.