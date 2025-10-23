Próximo lunes darán avances del Mundial 2026; FIFA detallará operación de plataformas de boletos

GENERANDO AUDIO...

FIFA y Gobierno de México presentarán avances del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Durante su conferencia matutina de este miércoles 22 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo lunes 27 de octubre se presentarán los avances en la organización del Mundial 2026, así como información relacionada con la operación de la plataforma de intercambio y venta de boletos, un tema que será explicado directamente por representantes de la FIFA.

La mandataria explicó que la presentación estaba programada para esta semana, pero se decidió posponerla debido a la emergencia reciente que enfrentó el país referente a las inundaciones en varios estados.

“El lunes yo creo que ya lo presentamos lo íbamos a presentar este lunes pero por la emergencia decidimos posponerlo una semana entonces el lunes que viene presentamos cómo van los avances de los preparativos del mundial”, Claudia Sheinbaum.

Sobre la venta y reventa de entradas

Asimismo, precisó que los detalles sobre la venta y reventa oficial de entradas no corresponden al gobierno federal, sino al organismo rector del futbol mundial.

“Eso no lo decide el gobierno, es FIFA. Aquí va a venir el representante de FIFA en México el lunes, y ahí pueden hacer las preguntas. Todo lo que tiene que ver con la venta de boletos está vinculado con la FIFA y los organizadores mexicanos”, añadió.

¿Sin reventa de boletos para México?

Entre las medidas de la FIFA, destaca que los boletos comprados por aficionados mexicanos no podrán ser revendidos, aunque sí podrán intercambiarse de manera segura entre usuario, esto puede verse a través de la plataforma oficial del organismo.

Esta medida sería exclusiva para los aficionados mexicanos, mientras que los seguidores de otros países anfitriones o visitantes podrían tener reglas distintas sobre reventa, dependiendo de las políticas que la FIFA establezca para sus mercados.

FIFA revela sedes de entrenamiento y concentración en México

La FIFA dio a conocer la lista oficial de hoteles y sedes de entrenamiento en México que estarán disponibles para las selecciones participantes en la Copa del Mundo de 2026, que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Más allá de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos oficiales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), el país contará con 13 complejos distribuidos en nueve ciudades, que servirán como bases de alojamiento y práctica para las selecciones que disputen encuentros en territorio nacional.

Estas instalaciones combinan centros deportivos de clubes de la Liga MX, instalaciones de alto rendimiento y hoteles de categoría internacional, con el objetivo de ofrecer condiciones óptimas de descanso, alimentación y entrenamiento para los equipos.

Lista oficial de hoteles y campos de entrenamiento en México

Cancún | Moon Palace Cancún (hotel) | Riviera Maya Training Site Cancún (campo de entrenamiento)

Cancún | Fairmont Mayakoba (hotel) | Mayakoba Training Centre Cancún (campo de entrenamiento)

Tijuana | Tijuana Marriott (hotel) | Centro Xoloitzcuintle (campo de entrenamiento)

Puebla | Grand Fiesta Americana Angelópolis (hotel) | Estadio Cuauhtémoc (campo de entrenamiento)

Torreón | Azul Talavera Country Club (hotel) | Territorio Santos Training Facilities (campo de entrenamiento)

Querétaro | Hacienda Jurica by Brisas (hotel) | La Loma Centro Deportivo Querétaro (campo de entrenamiento)

Jalisco | Grand Fiesta Americana Country Club (hotel) | Academia Atlas FC (campo de entrenamiento)

Jalisco | The Westin Guadalajara (hotel) | Chivas Verde Valle (campo de entrenamiento)

Pachuca | Camino Real Pachuca (hotel) | Universidad del Fútbol (campo de entrenamiento)

Pachuca | Fiesta Inn (hotel) | Estadio Hidalgo (campo de entrenamiento)

Monterrey | The Westin Monterrey Valle (hotel) | Rayados Training Centre (campo de entrenamiento)

Toluca | DoubleTree by Hilton (hotel) | La Nueva Casa del Fútbol (campo de entrenamiento)

Ciudad de México | On-site Accommodation | Centro de Alto Rendimiento (campo de entrenamiento)

México será una de las tres sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, marcando la tercera vez que el país recibe una Copa del Mundo.