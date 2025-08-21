Puebla cae ante Seattle Sounders y se despide de la Leagues Cup

GENERANDO AUDIO...

Photo by Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El Puebla sufrió una dura derrota ante Seattle Sounders en la tanda de penales, reafirmando una vez más la mala racha de los equipos mexicanos ante los clubes de la MLS. Tras noventa minutos de juego sin goles, los poblanos no lograron superar a un Sounders que, aunque tampoco estuvo brillante, fue más efectivo desde el punto de penal. Con esta derrota por 4-3 en los penales, Puebla se suma a una lista de escuadras de la Liga MX que han caído ante equipos estadounidenses dejando el mal sabor de boca en el balompié azteca.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ…