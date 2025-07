Puebla vs. Atlas, Liga MX: horario y cómo les irá en el torneo, según la Inteligencia Artificial

GENERANDO AUDIO...

Puebla vs. Atlas, abren el telón del Apertura 2025. Foto: Getty

Con el partido Puebla vs. Atlas arranca el torneo Apertura 2025, el cual se compone de 17 jornadas para que los equipos busquen una clasificación a la liguilla del futbol mexicano.

Este partido entre la “Franja” y los “Zorros” tendrá en el arbitraje a Mario Terrazas Chávez, como réferi principal, los asistentes serán Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Christian Espinosa Zavala, junto a Luis Alfredo García Rodríguez como cuarto árbitro.

¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs. Atlas, de la Jornada 1 del Apertura 2025?

Fecha y hora del partido Puebla vs. Atlas ¿Cuándo? Viernes 11 de julio de 2025

Viernes 11 de julio de 2025 ¿A qué hora? A las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

A las 19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc ¿Dónde verlo? Azteca 7 y Fox Sports

¿Quién es favorito según la Inteligencia Artificial, y por qué?

La IA ve favorito al Atlas, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió algunos puntos clave para este partido:

Pretemporada sólida: Atlas cerró su pretemporada con dos victorias importantes (2-1 ante Atlético La Paz y 2-0 ante Chivas Sub-21)

Refuerzos estratégicos: Atlas ha renovado su plantilla con refuerzos en defensa y mediocampo

Historial reciente: Si bien los enfrentamientos entre ambos suelen ser parejos, en los últimos seis partidos, Atlas tiene 3 victorias, 2 empates y 1 derrota frente a Puebla

¿Cómo le irá al Puebla en el Apertura 2025, según la IA?

Si bien la predicción para el Puebla vs. Atlas parece no favorecer a la “Franja”, las noticias no quedan ahí. La Inteligencia Artificial señala que para los poblanos clasificar a la Liguilla directamente parece complicado, y su objetivo principal será mejorar en el porcentaje.

Esto arrojaría que Puebla o queda eliminado de la “fiesta grande” o tratará de obtener alguno de los últimos pases de eliminatoria.

Si bien se esforzarán por ser más competitivos, la lucha por evitar el fondo de la tabla de cocientes y la consolidación de un equipo más sólido bajo Guede, serán las prioridades, señala la Inteligencia Artificial.

¿Cómo le irá al Atlas en el Apertura 2025, según la IA?

Si logran integrar bien a sus nuevos jugadores y el resto del plantel rinde a buen nivel, Atlas tiene posibilidades de pelear por un puesto en la fase final, aunque quizás no como uno de los principales candidatos al título, destaca la Inteligencia Artificial.

Es probable que se ubiquen en la parte media-alta de la tabla.

De momento, Atlas tiene potencial para tener un Apertura 2025 más prometedor que el Puebla. Sin embargo, la lesión de Camilo Vargas es un factor importante a considerar.