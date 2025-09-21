Pumas empata con Tigres y alarga su racha sin ganarles

GENERANDO AUDIO...

Pumas empata ante Tigres | Imago 7

Los Pumas dejaron escapar los tres puntos de forma agónica al empatar 1-1 ante Tigres, quienes no bajaron los brazos y, en los últimos minutos, igualaron el encuentro correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025.

El conjunto del Pedregal llegó al estadio en busca de su tercera victoria consecutiva y no tardó en mostrar superioridad en el campo, aunque no estuvo fino en la definición. Fue hasta el minuto 20 que los locales tuvieron la oportunidad más clara de abrir el marcador, cuando el árbitro Óscar Macías Romo decretó un penal tras una mano dentro del área de la defensa rival.

Sin embargo, Aaron Ramsey, la camiseta número 10 auriazul, desperdició la ocasión desde el manchón penal, enviando su disparo por un costado del arco defendido por Nahuel Guzmán. El partido se fue al descanso en paridad, manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final.

En el segundo tiempo, Tigres sufrió la presión de los capitalinos, quienes poco a poco los metieron en su propia área. El capitán felino, Fernando Gorriarán, tuvo que convertirse en héroe al salvar en la línea un potente disparo de Álvaro Angulo.

Conforme avanzaban los minutos, el asedio de Pumas se intensificó, y fue hasta la recta final del partido que José Juan Macías recibió dentro del área y, con un potente derechazo, movió las redes para desatar la euforia en el Olímpico Universitario.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, Tigres logró el empate en la siguiente jugada a través de un penal. Keylor Navas atajó inicialmente el disparo de Nicolás Ibáñez, pero el rebote quedó en los pies de Ángel Correa, quien decretó el 1-1 en territorio puma.

Con este resultado, los dirigidos por Efraín Juárez se mantienen en puestos de Play In con 13 unidades, mientras que Tigres, liderados por Guido Pizarro, lucha por un lugar directo a la Liguilla con 16 puntos. De cara a la jornada 10, Pumas visitará a FC Juárez, mientras que Tigres recibirá a un Atlas necesitado de triunfos.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA Y EL RESUMEN AQUÍ

Te puede interesar: