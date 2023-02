Pumas exige indemnización de 5 millones de dólares a Dani Alves

Dani Alves está a la espera de un juicio en España. Foto: AFP

Pumas busca que Dani Alves, quien está en prisión preventiva en España por una presunta agresión sexual, los indemnice con 5 millones de dólares (más de 90 millones de pesos) debido a que el equipo universitario considera que el lateral de 39 años violó los términos de comportamiento previstos en el contrato firmado por él en julio de 2022.

Y tal como lo menciona el medio Uol de Brasil, la directiva que encabeza Leopoldo Silva le envió un correo al jugador brasileño y a su agente para reclamar el dinero, argumentando que no cumplió con las cláusulas alusivas al comportamiento que debe tener un jugador mientras forme parte del club, con quienes firmó por un año.

De acuerdo con el correo, existen cláusulas en el contrato de trabajo de Alves que “penalizan la participación en casos de dopaje”, “en cualquier escándalo que se haga público” o en “cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar”.

“Por incumplimiento muy grave del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, por un monto de US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses), netos, es decir libres de todo impuesto o retención”.

Además, en el correo enviado por Pumas afirma que “se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o en cualquier otra jurisdicción pertinente y competente, para reclamar la indemnización, que fue acordada en los términos de la cláusula decimoquinta del contrato”.

Lo que se sabe del caso de Dani Alves en España

El jugador brasileño Dani Alves está acusado en Barcelona de una presunta agresión sexual contra una mujer de 23 años ocurrida en una discoteca de aquella ciudad la madrugada del 30 de diciembre, razón por la que el futbolista se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrolla su juicio para determinar si es culpable.

El exjugador del Barcelona accedió a entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo con tal de llevar su proceso en libertad, dijeron sus abogados en una apelación presentada ante un tribunal español.

En la apelación obtenida por The Associated Press, Alves ofreció presentarse ante el tribunal y las autoridades con la frecuencia necesaria, incluso diariamente, y no salir de España. No se acercaría a menos de 500 metros de la denunciante ni de su casa o lugar de trabajo, y no se comunicaría con ella en ningún asunto