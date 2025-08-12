Pumas Femenil, varadas en AICM antes del duelo con Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

Las lluvias que se han presentado en la Ciudad de México desde el domingo pasado han dejado un total de 19 mil 500 pasajeros afectados que no han podido volar hacia sus destinos. Entre ellos se encuentran al menos 19 jugadoras del Pumas Femenil, según pudieron registrar las cámaras de Unotv.com, que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM).

Las jugadoras de Pumas se encontrarían en el Aeropuerto de la CDMX debido a que buscarían viajar a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa para su encuentro con el Mazatlán Femenil, programado para el día de mañana miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas y que forma parte de la fecha 6 del torneo Apertura 2025.

Hasta ahora ningún directivo del Pumas Femenil se ha pronunciado al respecto, por lo que el partido del día de mañana en el estadio El Encanto seguiría en pie, tal como lo han dado a conocer en sus redes sociales.

Afectaciones en el AICM dejan varadas a casi 20 mil personas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a consecuencia de la lluvia atípica de gran intensidad registrada el 12 de agosto, sus instalaciones se vieron nuevamente afectadas, lo que provocó la suspensión temporal de operaciones, lo que por consecuencia ha dejado 16 vuelos desviados, tres vuelos cancelados y 120 más presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

En su último reporte, el AICM informó a través de su cuenta de X, que en punto de las 11:00 horas se normalizaron en su totalidad las operaciones áreas.

Y solicitó a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.