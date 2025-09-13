Pumas mantiene su hegemonía ante Mazatlán con doblete de Memo Martínez

GENERANDO AUDIO...

Pumas golea a Mazatlán en la jornada 8 | Imago 7

Los Pumas iniciaron con el pie derecho la jornada 8 del Apertura 2025 al imponerse 4-1 como visitantes frente a Mazatlán FC. El conjunto universitario mostró contundencia en los momentos clave del encuentro y supo manejar la presión del rival en el Estadio El Encanto. Entre los anotadores destacó Guillermo Martínez, quien firmó un doblete, el primero en lo que va del torneo, y su tercer gol acabando con su mala racha en la Liga MX.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: