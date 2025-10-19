Próximos partidos

Pumas saca un valioso punto en su visita a Monterrey

| 21:47 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Los Pumas salieron vivos de su difícil visita a la Sultana del Norte, luego de sacar un valioso punto al empatar 1-1 ante los Rayados en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que cortó una racha de tres partidos sin poder sumar puntos.

El gol de los universitarios fue de Alan Medina, quien dejó parado al portero Santiago Mele y al mismísimo Sergio Ramos tras hacerle un túnel. Por los regios anotó el propio defensa español después de cobrar de gran manera una pena máxima.

