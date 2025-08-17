Pumas se queda corto y Toluca le saca el empate en el Nemesio Diez

GENERANDO AUDIO...

Jugadores de Toluca y Pumas durante el primer tiempo | Imago7

En un intenso encuentro entre los Diablos Rojos de Toluca y Pumas, disputado en el estadio Nemesio Diez, los locales lograron rescatar un empate 1-1 en la parte complementaria. A pesar de las dificultades durante el primer tiempo, donde Pumas se adelantó con un gol temprano de Jorge Ruvalcaba, el conjunto de Toluca no dejó de buscar el gol del empate, que finalmente llegó gracias a una brillante jugada de Jesús Angulo.

