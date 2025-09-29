Pumas vs. Chivas, J12 del Apertura 2025: hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Pumas se medirá ante las Chivas este domingo. Foto: UnoTV

Pumas viene de una fuerte derrotada frente a las Águilas del América (4-1) y este domingo se enfrentará a Chivas, equipo que llega motivado por su último triunfo.

Los de Ciudad Universitaria se encuentran debajo de Chivas en la tabla general de la Liga MX, por lo que tendrán que mejorar su juego para superarlos y sumar puntos en el Apertura 2025.

Fecha y hora de Pumas vs. Chivas ¿Cuándo? Domingo 5 de octubre de 2025

Domingo 5 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 19:0o horas

19:0o horas ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario ¿Dónde verlo? TUDN y Vix

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 12 del Apertura 2025?

Los Pumas no pudieron mantener la ventaja que tuvieron ante el América en el Clásico y los de Coapa mostraron un mejor ataque ofensivo que se reflejó en el marcador final de 4-1.

Con este resultado, los de Ciudad Universitaria se ubican en la posición 10 de la tabla general de la Liga MX con 13 puntos.

Mientras que Chivas viene de ganarle a Puebla con un marcador de 2-0, con este resultado el Rebaño Sagrado se posiciona en el sitio 9 de la tabla con 14 puntos.

Antecedentes y estadísticas entre Pumas y Chivas

En los enfrentamientos acumulados, Chivas ha salido victorioso más veces que Puma s, mientras que también ha habido un número considerable de empates

ha salido victorioso más veces que s, mientras que también ha habido un número considerable de empates En los últimos cinco duelos, el Rebaño ha logrado más triunfos que los universitarios

Para este partido habrá una baja sensible para Pumas: Efraín Juárez fue expulsado en el duelo contra América, por lo que no podrá participar frente a Chivas.

Estos factores, historial adverso, menor regularidad reciente y ausencias claves, le juegan en contra a Pumas.

¿Quién ganará, según la IA?

La inteligencia artificial, basándose en estadísticas de rendimiento, antecedentes, ausencias y forma reciente, proyecta que Chivas ganará el duelo ante Pumas.

Estimación de marcador: 1-2 a favor de Chivas

Motivos del pronóstico: