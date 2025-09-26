¿Qué es la tarjeta verde de la FIFA y en qué casos aplica?

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta verde de la FIFA, ¿en qué casos de usará? Foto: Getty

La tarjeta verde de la FIFA es un elemento que se emplea como parte del sistema conocido como Football Video Support (VS), que es una versión que cuesta menos dinero que el Video Assistant Referee (VAR), lo que se convierte en una solución para países que no pueden costear altos costos.

VS se ajusta al compromiso de la FIFA de explorar tecnologías existentes y emergentes para impactar positivamente el fútbol, especialmente para ayudar a los árbitros a tomar decisiones correctas.

¿Cómo funciona la tarjeta verde de la FIFA?

Un director técnico puede solicitar una revisión al hacer un gesto con la tarjeta verde de la FIFA y pedir una revisión, primeramente al cuarto árbitro, quien a su vez hará el señalamiento al réferi principal.

De este modo, el juego se detendrá y el árbitro revisará la grabación de la repetición solicitada. Durante la revisión, el réferi hablará con un operador y le mostrará en un monitor las imágenes de la repetición solicitada.

Enseñará, por ejemplo, diferentes ángulos de cámara, pantalla compartida, diferentes velocidades de repetición, etc.

La decisión original del árbitro no se modificará, a menos que la repetición muestre evidencia clara de que la señalización inicial fue un error o que se produjo un incidente grave no detectado.

Pero, cada equipo pueda usar la tarjeta verde solo dos veces durante el partido.

¿En qué casos aplica?

Se podrá usar para revisión de goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad (osea, corregir una amonestación o expulsión que un futbolista no merecía).

¿En qué evento podría utilizarse la tarjeta verde de la FIFA?

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la tarjeta verde de la FIFA se podría implementar en el Mundial Sub-20 de Chile, que comenzará acciones los últimos días de septiembre.

México en el Mundial Sub-20 de Chile

México no tendrá una fase de grupos sencilla en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025, ya que no solo compite con la eterna potencia de Brasil, sino con España y Marruecos.

Brasil vs. México : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre España vs. México : miércoles 1 de octubre

: miércoles 1 de octubre México vs. Marruecos: sábado 4 de octubre

Formato del Mundial Sub 20 en Chile

Los dos mejores selecciones de cada uno de los seis grupos avanzarán a los octavos de final, así como los cuatro mejores clasificados. Este torneo se juega del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.