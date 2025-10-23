¿Qué jugadores quieren ver los mexicanos en la Selección para el Mundial 2026?

GENERANDO AUDIO...

FOTO: IA

A poco menos de un año del arranque del Mundial 2026, la afición mexicana ya vive la fiebre por el torneo que se disputará en estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Un factor relacionado a esto tiene que ver con el desempeño de la Selección Mexicana y los jugadores que serán convocados para disputar la copa.

Según el estudio “Entre Goles, Marcas y Afición: El Mundial que moverá a México”, elaborado por Kantar, comienzan a sonar algunos nombres que podrían vestir la casaca nacional.

¿Qué se espera de la Selección Nacional en el Mundial 2026?

Conforme los datos recopilados en la primera ola, durante agosto 2025, en un cuestionario para 300 mujeres y hombres entre 18 y 60 años, siete de cada 10 mexicanos se dicen más emocionados por la futura competencia que en el mundial de 2022.

Asimismo, seis de cada 10 personas planean asistir a algún partido, con preferencia por los encuentros programados en territorio nacional.

Por otro lado, luego de que México ganó la Copa Oro, 70% de los respondientes afirman tener más esperanza de ganar la justa mundialista.

Con esto, 18% de los encuestados espera ver a la Selección Mexicana en primer lugar del Mundial 2026. En contraste, 10% cree que puede obtener el tercer lugar de la competencia.

¿Qué jugadores quisieran ver los mexicanos en la Selección Mexicana?

Esto nos lleva a la pregunta: ¿Qué jugadores piensan que deberían ser convocados a la Selección Mexicana?

Cabe mencionar que, conforme mencionan los datos de la primera ola del estudio, al momento, la afición “no muestra un sentido de identificación fuerte en términos del conocimiento de los integrantes actuales de la Selección Mexicana”.

Esto “usualmente va incrementando conforme pase el tiempo”, mencionó Pedro López, Brand & Media Director en Kantar México, ya que las preferencias muestran porcentajes bajos.

Con esto, “hay una combinación de talento mexicano y talento internacional”, explicó el directivo, en donde encontramos los siguientes nombres y porcentajes:

Raúl Jiménez, 8%

Santiago Giménez, 6%

Javier “Chicharito” Hernández, 6%

Luis Malagón, 5%

Guillermo Ochoa, 5%

Edson Álvarez, 4%

Hirving “Chucky” Lozano, 3%

Alexis Vega, 3%

César Montes, 3%

Johan Vázquez, 3%

Roberto “Piojo” Alvarado, 2%

Otros nombres que también fueron señalados en el estudio “Entre Goles, Marcas y Afición: El Mundial que moverá a México” son:

Henry Martín, 2%

Gilberto Mora, 2%

Carlos Rodríguez, 1%

Erik Lira, 1%

Germán Berterame, 1%

Erick Sánchez, 1%

Ángel Sepúlveda, 1%

Álvaro Fidalgo, 1%

Gerardo Arteaga, 1%

Raúl Tala Rangel, 1%

Marcel Ruiz, 1%

Israel Reyes, 1%

Jesús Manuel “Tecatito” Corona, 1%

Orbelín Pineda, 1%

Julián Quiñones, 1%

Jesús Gallardo, 1%

Carlos Vela, 1%

Giovani Dos Santos, 1%

Diego Lainez, 1%

Kevin Álvarez, 1%

Cuauhtémoc Blanco, 1%

César Huerta, 1%

Luis Chávez, 1%

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

El estudio destaca que la justa deportiva puede detonar inversión en infraestructura turística, transporte y entretenimiento, sobre todo en las ciudades sede.

Además de los beneficios inmediatos en empleo y consumo, el evento abre la puerta para fortalecer la imagen del país como destino de inversión y turismo.