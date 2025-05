¿Qué necesita Isaac del Toro para ser campeón del Giro de Italia?

Fechas y horas de las Etapas 20 y 21 del Giro de Italia 2025?

Etapa 20 ¿Cuándo? Sábado 31 de mayo de 2025 ¿A qué hora? A partir de las 02:45 horas (tiempo del Centro de México) ¿Dónde verlo? A través de la señal de Claro Sports

Etapa 21 ¿Cuándo? Domingo 1 de junio de 2025 ¿A qué hora? A partir de las 07:05 horas (tiempo del Centro de México) ¿Dónde verlo? A través de la señal de Claro Sports



Isaac del Toro está compitiendo en la Corsa Rosa, la cual culmina el próximo 1° de junio. Por ahora encabeza el ranking general, portando la prestigiosa “Maglia Rosa“, y se encuentra en la fase decisiva de la competencia.

El llamado “Torito” ha tenido una actuación para destacar. Se convirtió en el primer mexicano en comandar el circuito, portando la camisa especial desde la Etapa 9.

¿Qué significa la “Maglia Rosa”?

El jersey en realidad se llama magliot y los hay en cuatro colores distintos, de acuerdo con Claro Sports:

Magliot rosa: Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera

Antes de comenzar la actividad de este martes, Isaac del Toro dijo: Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado”.

¿Quién es Isaac Del Toro Romero?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el poderoso equipo UAE Team Emirates.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro se ha mostrado sólido y ambicioso. Cuando se le preguntó si cree que puede ganar el Giro, el joven mexicano se mostró prudente, pero no dejó de soñar: “Soñar es gratis”, dijo con una sonrisa.

Este es su palmarés al momento:

Campeón del Tour de l’Avenir (2023)

3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)

Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)

1.º lugar en la Milano-Turín (2025)

Si “Torito” gana el Giro 2025, se convertiría en el primer mexicano en conseguir el triunfo definitivo en una de las competencias de ciclismo más prestigiosas del mundo.