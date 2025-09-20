GENERANDO AUDIO...

Alegna González se vuelve un referente en marcha mexicana. FOTO: AFP

Alegna González Muñoz, marchista chihuahuense, conquistó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros con un tiempo de 1:26:06 horas, imponiendo récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. Te decimos quién es esta campeona de orgullo mexicano.

Este logro coloca a la atleta mexicana como una de las figuras más destacadas de la marcha internacional, consolidando una trayectoria que ya suma medallas mundiales, récords nacionales y participación olímpica.

¿Quién es Alegna González?

González es una marchista, nacida en Chihuahua el 2 de enero de 1999, especializa en pruebas de fondo. Desde sus inicios ha demostrado un talento excepcional que la llevó a convertirse en referente del atletismo mexicano.

La originaria de Ojinaga comenzó en la marcha gracias a la influencia de sus tíos, quienes la introdujeron a la disciplina. Su desarrollo deportivo ha estado acompañado en los últimos años por el entrenador Ignacio Zamudio, bajo cuya dirección ha pulido su técnica y resistencia.

Alegna es una atleta naval que forma parte de la Secretaría de Marina-Armada de México, con el rango de cabo.

Con apenas 19 años se proclamó campeona mundial Sub-20 en los 10 mil metros marcha en Tampere 2018, logro que la hizo acreedora al Premio Nacional del Deporte y al Premio Estatal del Deporte del Estado de México. Ese triunfo fue el primer paso de una carrera que continuó con podios internacionales.

En 2019 obtuvo la medalla de plata en el Encuentro de Caminata de República Checa, clasificatorio para Tokio 2020. Un año más tarde, en 2021, ganó los 20 kilómetros del Campeonato Nacional de Campo Traviesa y Marcha en Costa Rica, confirmando su crecimiento.

Presencia olímpica

Alegna debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde finalizó en quinto lugar con un tiempo de 1:30:33 en la prueba de 20 km marcha. Tres años después se convirtió en la segunda atleta mexicana clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras coronarse en la edición 42 de la carrera de élite del World Athletics Race Walking Tour en Dudince, Eslovaquia. En la justa olímpica de París finalizó en quinto lugar en la prueba de 20 km, con registro de 1:27:14.

Récords y logros recientes

En 2025, la marchista chihuahuense rompió dos marcas nacionales:

35 km marcha : 2:44.28 horas

: 2:44.28 horas 5,000 metros marcha: 21:22.66 minutos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Su victoria más reciente, la plata en Tokio 2025, reafirma su papel como una de las cartas fuertes del atletismo mexicano de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Con apenas 26 años, Alegna González combina experiencia olímpica, récords internacionales y un futuro prometedor que la colocan como una de las atletas mexicanas más importantes de la actualidad.