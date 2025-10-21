¿Quién es Alejandro Kirk, el mexicano que jugará la Serie Mundial con los Blue Jays?

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Kirk, el mexicano en la Serie Mundial. Foto: Getty Images

Los Toronto Blue Jays están de regreso en la Serie Mundial después de 32 años de espera, y entre sus figuras destaca un nombre que llena de orgullo a México, se trata de Alejandro Kirk, el receptor tijuanense que se ha ganado un lugar entre los grandes del béisbol de las Grandes Ligas.

El equipo canadiense selló su boleto al Clásico de Otoño 2025 tras vencer 4-3 a los Seattle Mariners en un dramático Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con esta victoria, los Blue Jays buscarán su tercer Trofeo del Comisionado ante Los Angeles Dodgers, y lo harán con un mexicano detrás del plato, pieza clave tanto en la defensa como en la ofensiva.

¿Quién es Alejandro Kirk?

Alejandro Kirk campeón de la Liga Americana. Foto: Getty Images

Alejandro Kirk nació el 6 de noviembre de 1998 en Tijuana, Baja California, en una familia apasionada por el béisbol. Desde pequeño mostró un talento natural para el deporte, jugando con equipos locales en la frontera norte.

Su habilidad para batear con potencia y precisión, sumada a su madurez para dirigir a los lanzadores, llamó la atención de los scouts de las Grandes Ligas.

En 2016, con apenas 17 años, fue firmado por los Toronto Blue Jays como agente libre internacional, su desarrollo fue meteórico ya que ascendió rápidamente por las ligas menores, destacando por su bateo de contacto.

Kirk debutó oficialmente en las Grandes Ligas en la temporada 2020, en plena pandemia, y desde entonces no ha dejado de sorprender. Su llegada marcó una nueva era para los Blue Jays, que veían en él no solo a un catcher confiable, sino también a un bateador con capacidad para impulsar carreras en momentos decisivos.

El primer catcher mexicano en un Juego de Estrellas

En 2022, Alejandro Kirk hizo historia al convertirse en el primer receptor mexicano en ser titular en un All-Star Game de las Grandes Ligas. Su desempeño con el bat y su liderazgo en el diamante le valieron el reconocimiento de aficionados y expertos, consolidándolo como una de las promesas latinas más importantes del béisbol actual.

Ese mismo año, terminó con un promedio de bateo superior a .280 y fue pieza fundamental en la clasificación de Toronto a los playoffs. Además, su consistencia defensiva, bloqueando lanzamientos complicados y guiando a un staff de pitcheo joven, lo convirtieron en uno de los favoritos del público canadiense.

A diferencia de otras estrellas mediáticas, Kirk se ha caracterizado por su perfil bajo y su sencillez fuera del campo. Los fanáticos lo describen como un jugador humilde, siempre sonriente, que deja que su trabajo hable por él.

Su físico, el cual es más bajo y robusto que el promedio de los peloteros de MLB, rompió estereotipos y lo convirtió en un ejemplo de que el talento y la disciplina pesan más que la apariencia.

En entrevistas, ha contado que su mayor inspiración son sus padres y su deseo de representar con orgullo a México. En el Clásico Mundial de Béisbol 2023 fue parte de la Selección Mexicana, aunque no pudo disputar todos los encuentros debido a compromisos con su equipo en la MLB.

Orgullo mexicano en la Serie Mundial

Ahora, con 26 años, Alejandro Kirk está a punto de vivir el momento más importante de su carrera, jugar la Serie Mundial 2025 con los Toronto Blue Jays.

Los Blue Jays buscarán su tercer campeonato, tras los títulos de 1992 y 1993, mientras que los Dodgers intentarán el bicampeonato.

El primer juego se disputará el viernes 24 de octubre, abriendo así una nueva página en la historia del Rey de los Deportes, con un mexicano detrás del plato dispuesto a dejar huella.