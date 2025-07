¿Quién es Alex Hernández, el mexicano que sorprendió con su victoria en el Abierto de Los Cabos 2025?

GENERANDO AUDIO...

Alex Hernández, el acapulqueño, arrancó muy bien el Abierto de Los Cabos. Foto: AFP

Alex Hernández inició su participación en el Abierto de Los Cabos 2025 de gran manera, luego de vencer al japonés Taro Daniel por 3-6, 7-5 y 6-4, logrando una remontada tras perder el primer set del encuentro.

El tenista mexicano requirió de dos horas y 28 minutos de juego, para superar a su rival y así poder avanzar a la segunda ronda, donde ahora se enfrentará ante el primer sembrado del torneo, Andrey Rublev.

¿Quién es el tenista, Alex Hernández?

Alejandro Hernández Serrano (mejor conocido como Alex Hernández) nació el 23 de junio de 1999, en Acapulco, Guerrero. Actualmente tiene 26 años de edad, mide 1.75 metros y pesa alrededor de 70 kilogramos.

El tenista mexicano comenzó su carrera como profesional en el año de 2017, y ha llevado una carrera en el ranking de singles de la ATP, ocupando el sitio número 462, logrado el 15 de agosto de 2022. Mientras que en dobles, lo más alto en la clasificación que ha logrado es el sitio 555,el 27 de mayo de 2019.

Hasta el 30 de junio del presente año, Alex Hernández fue ubicado en el número 491 del ranking mundial, esperando subir con los puntos que ofrece el Abierto de Los Cabos 2025.

Su estilo de juego se basa al ser diestro, pero tiene como punto fuerte el revés a dos manos

¿Cómo fue el partido entre Alex Hernández y Taro Daniel?

Alex Hernández vivió el momento más especial de su carrera durante el Abierto de Los Cabos 2025. En un partido lleno de emoción y con las gradas repletas de mexicanos que lo apoyaron.

Espíritu de lucha y conexión con el público

Hernández, que solo tenía una victoria previa en el ATP Tour (también en Los Cabos, tres años atrás), agradeció al público por impulsarlo a seguir cuando el partido parecía perdido. En el segundo set, perdía 2-5 y terminó ganando 7-5, una remontada que encendió al estadio.

El mexicano compartió que su motivación vino de la reciente final de Roland Garros, donde Carlos Alcaraz luchó hasta el final ante Jannik Sinner. “Eso me inspiró. Me dije: esto no se acaba hasta el final”, comentó.

Agradecimiento y mentalidad positiva

Alex Hernández agradeció a su equipo, a la organización del torneo y al público que lo apoyó. También dejó un mensaje claro para su carrera y para la vida: “Hay que seguir, no rendirse. Es como todo en la vida: levantarte y luchar”.

Otros triunfos del día

Además de Hernández, también avanzaron a segunda ronda Juan Pablo Ficovich, Emilio Nava y Aleksandar Kovacevic, quienes ganaron sus respectivos partidos. Sin duda, fue una jornada intensa en Los Cabos.