¿Quién es Andrea Becerra, la bicampeona mundial mexicana de tiro con arco?

Andrea Maya Becerra sigue poniendo en alto el nombre de México. Foto: GettyImages

Andrea Maya Becerra puso en alto el nombre de México este 9 de septiembre tras ganar la medalla de oro en el Mundial de Tiro con Arco Gwangjua 2025.

Es la segunda medalla de oro para Maya Becerra que consigue en este Mundial, la primera llegó el 7 de septiembre por equipos después de vencer a Estados Unidos.

Andrea Maya Becerra y sus logros

Andrea Maya Becerra nació el 25 de julio de 2000 en Guadalajara, Jalisco, es actualmente la número uno del ranking mundial y así ha sido su carrera hasta convertirse en referente de tiro con arco.

De acuerdo con World Archery, Becerra comenzó el tiro con arco en 2012 y en 2018 ya había reclamado el oro por equipos en el Campeonato Panamericano de Colombia.

El éxito individual llegó un año después cuando se aseguró la plata de los Juegos Panamericanos en Perú. También triunfó en los Juegos Mundiales Universitarios de Italia.

En 2021, su carrera alcanzó nuevas alturas al reclamar la medalla de bronce en los Campeonatos Mundiales de Arquería en Estados Unidos. Al año siguiente contribuyó a la medalla de oro por equipos de México en el Campeonato Panamericano de Chile.

Andrea Maya continuó su impresionante forma en 2023, ganando el bronce individual en los Juegos Panamericanos de Chile antes de reclamar la plata individual en el Campeonato Mundial de Arquería en Alemania, donde también se aseguró la plata del equipo.

En 2024, Becerra agregó dos medallas individuales de plata de la Copa del Mundo de Arquería a su impresionante currículum, así como el bronce en el Campeonato Panamericano en Colombia.

Becerra enfatiza la importancia del bienestar mental y de disfrutar del deporte mismo como factores clave en su éxito, menciona World Archery.

Además, de las dos medallas de oro ganadas en el Mundial de Tiro con Arco Gwangjua 2025, Becerra viene de ganar la plata en la prueba por equipos mixtos de arco compuesto en los Juegos Mundiales de Chengdu en agosto pasado.

En la misma competencia ganó el oro individual. Cabe recordar que esta modalidad estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.