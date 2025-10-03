¿Quién es Andrea Salazar, subcampeona mexicana en el Mundial de Artes Marciales Mixtas?

GENERANDO AUDIO...

Andrea Salazar ganó la plata en el Mundial de MMA 2025 – Foto: X (@conadeoficial)

La peleadora mexicana Andrea Salazar hizo historia este jueves 2 de octubre al colgarse la medalla de plata en la división peso pluma del Mundial de Artes Marciales Mixtas 2025. La representante tricolor se proclamó subcampeona del mundo tras caer en la final con la sudafricana Charmaine Rabbolini.

De esta forma, la delegación mexicana se colgó la segunda presea de la jornada y su tercera medalla general; los peleadores mexicanos lograron dos platas y un bronce.

¿Quién es Andrea Salazar, subcampeona mundial mexicana?

Andrea Salazar es una peleadora mexicana de 30 años que representó al Equipo de México y a la Academia Bushido Black Dragon Arandas, de acuerdo con el portal oficial de SmoothComp Judo.

Además, la ganadora de la medalla de plata en los 2025 IMMAF World Championships de Tbilisi, Georgia está afiliada a la Organización Estatal de MMA Jalisco, según la propia página web.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Medalla de oro en el Campeonato Nacional 2025

Medalla de oro en el Campeonato Estatal de Michoacán 2025

Medalla de plata en los 2024 IMMAF Pan America Championships

Cabe destacar que su reciente participación en el Campeonato Mundial no es su primera incursión en los IMMAF World Championships, pues terminó en quinto lugar en la edición de 2024.

Cabe destacar que Andrea Salazar derrotó a la kazaja Zhanar Degenbay en cuartos de final; en semifinales superó a la angoleña Esperança Chilala.

Finalmente, fue vencida por Charmaine Rabbolini. Cabe destacar que hubo otra mexicana en las instancias definitivas, pues Alma Gabriela Rosas Pérez llegó hasta los cuartos de final.

Marlon Macías, el otro subcampeón del mundo en Artes Marciales Mixtas

México tiene un subcampeón del mundo. El peleador Marlon Macías ganó la medalla de plata este miércoles en el Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas 2025, el cual se lleva a cabo en Tiflis, Georgia.

El coahuilense subió al segundo lugar del podio en la división peso paja, luego de caer en una electrizante final que se robó las miradas de los espectadores ante el tayiko Farhodi Davlatali.

En octavos de final, derrotó vía sumisión al ucraniano Rostyslav Leskiv. En cuartos de final, superó vía decisión al kazajo Bekzhan Nazarov. Ya en semifinales, venció al también kazajo Dimash Zhaksylyk por la misma vía.

Andrea Salazar y las tres medallas de México en la competencia

México sumó un total de tres medallas en los 2025 IMMAF World Championships que comenzaron el 27 de septiembre y terminaron este 2 de octubre:

Medalla de plata para Marlon Macías (Peso mosca: 52,2 kg)

Medalla de plata para Andrea Salazar (Peso pluma 65,8 kg)

Medalla de bronce para María José Blanco Pech (Peso atómico: 47,6 kg)

De esta manera, la bandera mexicana ondeó en tres de los 38 podios que premiaron a los campeones en Estados Unidos, demostrando que existen peleadores talentosos provenientes de tierras mexicanas.