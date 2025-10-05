GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo, portando la playera rojiblanca. Foto: Cuartoscuro

Omar Bravo Tordecillas, nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, es recordado como uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano. Formado en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, debutó en la Primera División en 2001, convirtiéndose en poco tiempo en figura indiscutible de las Chivas.

Su trayectoria profesional lo llevó a vestir las camisetas de Atlas, Chivas y Leones Negros (UdeG), consolidándose como referente del balompié jalisciense.

De goleador rojiblanco a leyenda del futbol mexicano

Durante su paso por Chivas, Bravo alcanzó varios hitos que marcaron época:

Campeón del Torneo Apertura 2006 , donde Chivas venció a Toluca en la final.

, donde Chivas venció a Toluca en la final. Campeón de Copa MX (2015) y Supercopa MX (2015-2016) .

y . Máximo goleador histórico del Guadalajara, con 160 anotaciones oficiales.

Su olfato goleador lo convirtió en ídolo de la afición rojiblanca y en un nombre recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Su paso por la Selección Mexicana y el futbol internacional

Omar Bravo representó a México en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde anotó dos goles. Con la escuadra nacional también conquistó la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2009.

El delantero tuvo una breve experiencia en Europa con el Deportivo La Coruña de España, aunque no logró consolidarse y regresó al futbol mexicano.

El adiós al futbol y los reconocimientos

Omar Bravo se retiró oficialmente en 2020, jugando su último partido con Leones Negros de la UdeG en el Estadio Jalisco, a puerta cerrada.

Posteriormente, fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Mexicano e Internacional, reconocimiento que selló su legado como uno de los atacantes más destacados de su generación.

Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual

La noche del sábado, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Omar Bravo en el municipio de Zapopan, acusado de abuso sexual agravado.

Según el comunicado oficial, la aprehensión ocurrió alrededor de las 18:30 horas, en el centro del municipio, derivada de una denuncia presentada por una adolescente.

De acuerdo con la investigación, Omar “N” habría abusado en distintas ocasiones de la víctima durante los últimos meses, y existen señalamientos de posibles hechos similares previos.

La carpeta de investigación fue judicializada y se espera que el exfutbolista sea presentado ante un juez para determinar su situación legal.