¿Quién es Omar “N”, exfutbolista que fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado?

GENERANDO AUDIO...

Omar “N”. FOTO: AFP

Omar “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado en contra de su hijastra durante seis años desde que tenía 11. Durante su audiencia, el exfutbolista,

El originario de Los Mochis, Sinaloa fue detenido el pasado sábado 4 de octubre de 2025, durante un operativo a las 18:30 horas en el centro del municipio de Zapopan, en Jalisco. La captura se llevó a cabo tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El abogado de la víctima, José Juan Soltero, detalló días antes de la audiencia que la joven de 17 años, hija de la pareja del exfutbolista, reunió videos, audios y 42 capturas de pantalla que documentan el abuso y las amenazas con las que la mantenía bajo control.

¿Quién es Omar “N”?

Omar “N” nació el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa. Es recordado como uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano. Formado en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, debutó en la Primera División en 2001, convirtiéndose en poco tiempo en figura indiscutible de las Chivas.

Su trayectoria profesional lo llevó a vestir las camisetas de Atlas, Chivas y Leones Negros (UdeG), consolidándose como referente del balompié jalisciense.

Durante su paso por Chivas, Bravo alcanzó varios hitos que marcaron época:

Campeón del Torneo Apertura 2006 , donde Chivas venció a Toluca en la final.

, donde Chivas venció a Toluca en la final. Campeón de Copa MX (2015) y Supercopa MX (2015-2016) .

y . Máximo goleador histórico del Guadalajara, con 160 anotaciones oficiales.

Su paso por la Selección Mexicana y el futbol internacional

Omar “N” representó a México en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde anotó dos goles. Con la escuadra nacional también conquistó la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2009.

El delantero tuvo una breve experiencia en Europa con el Deportivo La Coruña de España, aunque no logró consolidarse y regresó al futbol mexicano.

El adiós al futbol y los reconocimientos

Omar “N” se retiró oficialmente en 2020, jugando su último partido con Leones Negros de la UdeG en el Estadio Jalisco, a puerta cerrada.

Posteriormente, fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Mexicano e Internacional, reconocimiento que selló su legado como uno de los atacantes más destacados de su generación.