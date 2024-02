¿Quién es Reba McEntire, la encargada de cantar el himno en el Super Bowl 2024?

Reba McEntire es una estrella del country. Foto: AFP

La NFL seleccionó a Reba McEntire para ser la encargada de cantar el himno nacional de los Estados Unidos durante el Super Bowl 2024 que se disputará el 11 de febrero entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49’s.

La NFL destacó que Reba McEntire tiene una carrera exitosa que incluye la música, televisión, cine y teatro, además de ser miembro del Salón de la Fama de la Música Country.

¿Quién es Reba McEntire?

Reba Nell McEntire nació el 28 de marzo de 1955 en Oklahoma; es una cantante y actriz que es considerada uno de los mayores exponentes de la música country.

Su carrera comenzó como cantante durante su estadía en la preparatoria, realizando presentaciones en vivo en programas de radio y en rodeos.

Una de sus presentaciones, realizada en un rodeo en Oklahoma City, llamó la atención del músico Red Steagall, quien finalmente la ayudó a trasladarse a Nashville, Tennessee donde logró tener un contrato con el sello discográfico Mercury Records en 1975 yasí publicar su álbum debut en 1977.

Con Mercury Records lanzó cinco disco más hasta 1983 cuando firmó para MCA Nashville Records, con la cual lanzó una serie de álbumes y sencillos con los que encontró una inmensa popularidad en los años 1980 y 1990.

Sus mayores éxitos incluyen temas como “How Blue”, “Somebody Should Leave”, “Whoever’s in New England”, “Little Rock”, “The Last One to Know”, “One Promise Too Late”, “Love Will Find Its Way to You”, “Rumor Has it” y “For My Broken Heart”.

Ha publicado 29 discos, vendiendo más de 50 millones de ejemplares y obteniendo 21 primeros puestos en las listas de popularidad estadounidenses.

En cuanto a su trayectoria como actriz, McEntire ha participado en ocho películas, dos obras de Broadway, seis serie de TV y protagonizado la comedia de situación Reba (2001-2007), su protagónico más elogiado, por el que incluso fue nominada al Globo de Oro por mejor actriz de comedia o musical.