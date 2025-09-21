GENERANDO AUDIO...

El mexicano se llevó dos títulos en su primer año en Europa | Reuters

De tomar tres combis para llegar a los entrenamientos de Cruz Azul a debutar en la Champions League: así es la meteórica trayectoria de Rodrigo Huescas, futbolista mexicano nacido en Naucalpan, Estado de México, que a sus 21 años se abre camino en el futbol europeo.

Fichaje soñado en Dinamarca

El F. C. Copenhague anunció su contratación a inicios de julio de 2024. El 7 de ese mes, Huescas viajó a Dinamarca para cerrar el acuerdo y comenzar su nueva etapa en el balompié del Viejo Continente.

Estreno europeo con asistencia

El 18 de septiembre de 2025 llegó su gran noche: debut en la Champions League. En el empate 2-2 ante el Bayer Leverkusen, el mexicano dio la asistencia del segundo gol del Copenhague, que acarició una victoria histórica hasta que un autogol en tiempo de compensación selló la igualada.

Paso firme rumbo al Mundial 2026

Con seis goles en 25 partidos en la Sub-20 y seis más con 14 asistencias en 85 encuentros con el primer equipo de Cruz Azul, Huescas ya suena para la Selección Mexicana de 2026, donde podría ser considerado por Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Tropiezo de Rodrigo Huescas fuera de la cancha

No todo ha sido perfecto. El 5 de mayo, el Tribunal Municipal de Copenhague lo condenó a 20 días de prisión incondicional por conducción temeraria, además de retirarle la licencia, confiscarle el vehículo y aplicarle una multa. El club danés informó que el jugador cumpliría la sanción.

De la Noria al sueño europeo

Años atrás, para entrenar con la Máquina, el joven de Naucalpan debía tomar tres combis hasta las instalaciones de La Noria. Esa disciplina y esfuerzo llevaron a Rodrigo Huescas a cumplir el sueño de jugar en Europa y hoy lo colocan como una de las promesas mexicanas con mayor proyección internacional.