¿Quién es Valtteri Bottas, compañero de Sergio “Checo” Pérez en Cadillac?

Valtteri Bottas, vuelve a F1 con Cadillac en 2026. Foto: AFP

Valtteri Bottas, el nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac, es un piloto bastante experimentado y de gran recorrido en la máxima categoría del automovilismo. El finlandés ya tuvo varios momentos trascendentes en la Formula 1, principalmente en su época donde compartió equipo en Mercedes, con el multicampeón Lewis Hamilton.

¿Quién es Valtteri Bottas?

Valtteri Bottas nació para ser piloto de Formula 1, pues creció conduciendo en las carreteras heladas y nevadas de Finlandia, lo que le dio una habilidad única para manejar en condiciones extremas, según el sitio web de la F1.

Esa mezcla de técnica, disciplina y calma, típica de la mentalidad finlandesa, se convirtió en la base de su carrera. De hecho, Bottas asegura que “si alguien puede conducir en su país natal, puede hacerlo en cualquier parte del mundo”.

Ascenso en la máxima categoría

Bottas debutó en 2013 con Williams, donde rápidamente destacó como un corredor confiable. Sus constantes puntos y podios lo hicieron ganar reconocimiento, aunque también acumuló un récord particular, el de ser el piloto con más puntos sin lograr una victoria en ese momento.

Sin embargo, su consistencia le abrió las puertas al asiento más codiciado de la parrilla; el de Mercedes, esto tras el sorpresivo retiro de Nico Rosberg, quien luego de lograr el campeonato de pilotos, decidió dejar el volante.

Etapa de brillo con Mercedes

En 2017, Valtteri Bottas se consolidó en las llamadas “Flechas Plateadas” junto a Lewis Hamilton. Donde consiguió poles, victorias y ayudó a Mercedes a obtener campeonatos de constructores. Incluso, alcanzó 13 podios en una sola temporada, igualando Lewis y a Sebastian Vettel.

2018 resultó su año más difícil, no obstante, mostró su capacidad para competir al más alto nivel. En 2019 resurgió con cuatro triunfos y terminó segundo en el campeonato, aunque nunca logró superar el dominio de su compañero británico. Tras cinco temporadas, Mercedes decidió dejarlo ir en 2021.

Nuevo inicio con Alfa Romeo

En 2022, Valtteri Bottas inició una nueva etapa al llegar a Alfa Romeo (hoy Kick Sauber), sustituyó a Kimi Raikkonen. Además de liderar al equipo, tomó bajo su tutela al joven piloto chino Zhou Guanyu, con lo que demostró que su experiencia y temple tienen mucho que aportar en la Formula 1.

2026, una nueva etapa en Cadillac

Ahora el futuro para el piloto finlandés está marcado para iniciar a principios de 2026, con los test de pruebas, entrenamientos y posteriormente al arranque de la siguiente temporada de la Formula 1, junto a Checo Pérez.