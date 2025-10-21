GENERANDO AUDIO...

Expertos de The Athletic, la división deportiva de The New York Times, analizaron quiénes serán los ganadores de la Serie Mundial 2025, los Toronto Blue Jays o Los Angeles Dodgers.

Una abrumadora mayoría (72%) predijo que los Marineros de Seattle representarían a la Liga Americana, mientras que el 72% predijo que los Filis de Filadelfia ganarían el banderín de la Liga Nacional. Solo el 4 % predijo que los Toronto Blue Jays ganarían la Liga Americana, mientras que el 12% predijo que los Dodgers repetirían como campeones de la Liga Nacional.

Ahora que hemos jugado tres rondas de esta postemporada, ¿qué nos dicen nuestras bolas de cristal? Así es como el equipo de la MLB de The Athletic prevé el desarrollo del Clásico de Otoño de 2025.

¿Quién ganará la Serie Mundial?

Equipo Total de votos Los Angeles Dodgers 80% Toronto Blue Jays 20%

Aunque nuestro personal se mostró escéptico con los Dodgers al inicio de la postemporada, no sorprende ver que la gran mayoría del grupo seleccionara al equipo que muchos consideraban favorito para la Serie Mundial, incluso antes de que terminara la pretemporada.

Los Blue Jays han tenido una actuación impresionante, pero los Dodgers han dominado y lucen como el superequipo que comenzaron a formar el invierno pasado.

A continuación, una selección de las opiniones de los expertos deportivos de The New York Times sobre por qué creen que su favorito para ganar la Serie Mundial pronto alzará el trofeo:

Jayson Stark (LA): Aposté a que los Phillies les ganarían. Luego a que los Brewers les ganarían. Creo que los Blue Jays son un rival difícil para ellos, pero ya no quiero apostar contra los Dodgers. Son un equipo con una misión, con una rotación con una misión. Dodgers en 6.

Jen McCaffrey (TOR): Los Dodgers son los favoritos, pero los Jays tienen algo intangible que los ha impulsado toda la temporada. Sumado a una ofensiva peligrosa y un sólido pitcheo veterano, podrían hacer de esta una serie interesante.

Andrew Baggarly (LA): Pienso en 2012, cuando los Gigantes eran claramente inferiores a Detroit y contaban con Miguel Cabrera, quien se convertiría en el primer ganador de la Triple Corona en una generación. Los Gigantes contuvieron a Cabrera y barrieron la serie (superando de paso a un joven Max Scherzer). Así que los Blue Jays (y Scherzer) tienen un modelo. ¡Buena suerte si siguen la serie contra Shohei Ohtani, cuyo impacto y logros hacen que una Triple Corona parezca atractiva en comparación!

Tyler Kepner (TOR): No se puede vencer a los Blue Jays ponchándolos. Estos bateadores hacen contacto y causan daño. Eso contrarrestará la clara ventaja de pitcheo que tuvieron los Dodgers en los playoffs de la Liga Nacional.

Katie Woo (LA): Los Dodgers dieron una lección de pitcheo abridor en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Han abordado sus problemas de bullpen utilizando a otro lanzador de rotación, Roki Sasaki, como su cerrador de facto. Tienen una fortuna de pitcheo. También tienen a Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman en la alineación, pero a quién le importa cómo se ve la ofensiva cuando la rotación está compuesta por cuatro ases.

Steve Berman (TOR): Si los Dodgers se adelantan 2-0 en la serie, se acabó la temporada. Pero la ventaja de local de los Blue Jays podría ser suficiente para detener la embestida inicial de los Dodgers. Todo un país apoyará a los Blue Jays, que pueden defenderse bien en ataque y defender mejor que los Dodgers. Sin embargo, tendrán que descifrar el código del pitcheo abridor de Los Ángeles.

Levi Weaver (LA): Porque los Toronto Blue Jays son simplemente un equipo de béisbol. Uno muy bueno, mejor, a estas alturas, que cualquier otro equipo de la Liga Americana (¡y probablemente también que la mayoría de los de la Liga Nacional!). Pero, a menos que me equivoque, siguen siendo un equipo de béisbol.

El mejor ejemplo que puedo darles es que esto es como si el número uno en ventas de Etsy compitiera con Amazon.com. Sin faltarles el respeto a esas pegatinas personalizadas; son realmente impresionantes. Pero (hace un gesto hacia el horizonte occidental) tienen suficiente dinero como para tapar el sol, y lo gastaron en comprar todo el oxígeno de todo el país.

Melissa Lockard (TOR): Los Dodgers ganaron fácilmente una Serie de Campeonato de la Liga Nacional gracias a la solidez de su pitcheo abridor y su poder, mientras que los Blue Jays tuvieron que sortear una serie de siete juegos alocada. En teoría, esto parece un enfrentamiento desparejo, pero también lo fue el partido entre los Atléticos de Oakland y los Dodgers en 1988, y todos sabemos cómo terminó. Los Blue Jays incluso tienen dos estrellas con las rodillas lastimadas para el momento del gran héroe.

Chad Jennings (LA): No es solo que los Dodgers tengan mejor pitcheo —los Mariners también—, sino que la rotación de los Dodgers parece mucho menos probable que se descomponga en este escenario. Su rotación es demasiado buena, y las preocupaciones sobre el bullpen de los Dodgers también podrían aplicarse a los Blue Jays. Dicho esto, los Blue Jays me han estado demostrando que estoy equivocado todo el año.

Johnny Flores Jr. (TOR): La parte baja del orden de los Blue Jays le brindará a la parte alta del orden suficientes oportunidades para enfrentarse a cualquier abridor de los Dodgers que esté disponible.

Sam Blum (LA): Bueno, he apostado en contra de los Dodgers en todas las series hasta ahora, y me he equivocado. Armaron este equipo para octubre, y no es casualidad que tengan un récord de 9-1 en esta postemporada. Además, cuentan con la ventaja de un cuerpo de lanzadores completamente descansado.

Stephen Nesbitt (LA): El pitcheo y la defensa ganan campeonatos. Y si bien los Dodgers tienen pocos talentos en esos aspectos, también tienen al mejor jugador de la historia del béisbol como primer bate, por delante de dos futuros miembros del Salón de la Fama.

Charlotte Varnes (LA): El pitcheo de los Dodgers está teniendo una postemporada histórica, y ya han dominado a algunas de las mejores ofensivas de la liga este octubre. ¿Y qué más? Además, la rotación de los Blue Jays carece de los zurdos necesarios para frenar a las estrellas de los Dodgers.

Cody Stavenhagen (LA): Esta serie podría ser más reñida y tensa de lo que algunos esperan. Pero el talento de los Dodgers finalmente se impondrá en seis o siete juegos. Que Roki Sasaki destaque como un cerrador competente no es poca cosa para un bullpen que ha necesitado ayuda durante todo el año. LA debería tener la ventaja en el pitcheo abridor, y el bullpen de Toronto podría no tener la potencia suficiente para superar al corazón de la alineación de los Dodgers en una serie larga.

Andy McCullough (LA): Amigos, ¿han oído hablar de este chico, Shohei Ohtani?

