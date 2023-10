Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y más mexicanos entran al Salón de la Fama, ve la lista completa

Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez.

Los mexicanos Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte y Oscar “Conejo” Pérez entraron al Salón de la Fama del Futbol, un evento avalado por la FIFA, que tuvo lugar este martes en Pachuca, México.

Los mexicanos ingresaron en la categoría del fútbol nacional de México. Además, fueron incluidos el director técnico Ricardo Lavolpe y el fallecido Emilio Azcárraga, empresario que impulsó la construcción del estadio Azteca.

“Gracias a México porque me recibió como jugador y me dio la profesión de director técnico y porque de aquí me llamaron para dirigir a dos selecciones (México y Costa Rica), y también para dirigir en mi país y Egipto”. Ricardo Lavolpe

Por el fútbol femenino fueron reconocidas dos mujeres: la mexicana Andrea Rodebaugh, considerada una de las mejores mediocampistas de su país, y la brasileña Delma Gonçalves ‘Pretinha’, delantera que participó en cuatro Copas del Mundo y cuatro torneos olímpicos.

Andrea Rodebaugh recibe el prenio con mucho orgullo por vebir de una geberación de jugadoras que màs criticaban que elogiaban. Agradece a su padre porque su apoyo incondicional, por entender e invertir en el futbol femenil no fue tirar dinero a la basura. Desea cambios culturales pic.twitter.com/MuJSaq8Tvc — René Tovar (@Rene_Tovar) October 11, 2023

En la categoría de decanos fueron reconocidos el brasileño José Alves ‘Zague’, uno de los máximos goleadores del América de México (fallecido en 2021), Isidoro ‘Chololo’ Díaz, mediocampista en la época del Guadalajara ‘Campeonísimo’, y el alemán Uwe Seeler, legendario delantero del Hamburgo y de la selección alemana (fallecido en 2022).

Rafael Márquez se unió a la élite del Salón de la Fama como parte de la Generación 2023

Rafael Márquez ganó su lugar debido a su legendaria trayectoria con el Barcelona, donde fue cuatro veces campeón de liga, y alzó dos veces el título más importante del mundo a nivel de clubes: la Champions League.

“Papá, puedes estar muy orgulloso de lo que hice, de lo que soy y lo que seré”, comentó el legendario exdefensa durante el evento. Y agregó:

“Si volviera a nacer haría lo mismo (jugar futbol)”. Rafael Márquez

🟡 | @RafaMarquezMX AL RECINTO DE LOS INMORTALES!! 🇲🇽



¡Una leyenda del futbol mexicano, ingresa al Salón de la Fama del Futbol Internacional en la Investidura 2023! pic.twitter.com/LmfZwdMbgf — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) October 11, 2023

Rafa también se proclamó campeón con el primer club con el que jugó en Europa: el Mónaco de Francia.

Cuauhtémoc Blanco rompe en llanto en Salón de la Fama 2023

Cuauhtémoc Blanco, el legendario exjugador del América fue inducido como uno de los mejores de la historia.

“Me siento orgulloso de ser mexicano. Me siento orgulloso de mi país. Lo amo mucho. No me voy al extranjero a esconderme. Quiero morirme aquí”. Cuauhtémoc Blanco

Con lágrimas en los ojos, agradeció a “Coca” González, la persona que llevó a Blanco a probarse al América.

“Por Ángel ‘Coca’ González estoy en el futbol. Él me pagaba los camiones. Gracias a Dios me llevó al América. No me la creía, pero le prometí ser uno de los jugadores de México y del América”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

🟡 | @cuauhtemocb10 AL RECINTO DE LOS INMORTALES!! 🇲🇽



¡Una leyenda del futbol mexicano, ingresa al Salón de la Fama del Futbol Internacional en la Investidura 1️⃣1️⃣! pic.twitter.com/wfKZHbtG5z — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) October 11, 2023

Francesco Totti y Carles Puyol, otros nombres nuevos en el Salón de la Fama

Francesco Totti y Carles Puyol, campeones del mundo en 2006 y 2010, respectivamente, encabezaron el martes la ceremonia de los 18 nuevos ingresos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

“Es un honor y un orgullo formar parte de este grupo. Pertenecer al Salón de la Fama no entraba ni en mis sueños”, declaró Puyol, ganador de 21 títulos con el Barcelona, en la undécima ceremonia de investidura del recinto celebrado en la ciudad de Pachuca, México.

Por su lado, Totti, quien pasó 25 años con la Roma, dio “gracias al Salón de la Fama por darme la oportunidad de ser parte de este grupo de grandes campeones

Totti y Puyol ingresaron al Salón de la Fama como parte de las siete personalidades de la categoría del fútbol internacional en la que fueron incluidos otras cinco leyendas que no asistieron al evento:

Carlo Ancelotti

Samuel Eto’o

Xavi Hernández

‘Kaká’

‘Rivaldo’



Los 18 integrantes de la undécima generación fueron elegidos por un Comité de Votación conformado por más de 140 periodistas de 35 países.