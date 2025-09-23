Raúl Jiménez y el Fulham avanzan en la EFL Cup con triunfo sobre el Cambridge

GENERANDO AUDIO...

Los Cottagers sufrieron para superar al equipo de Cuarta División | Reuters

Raúl Jiménez y el Fulham aseguraron el boleto a la cuarta ronda de la EFL Cup con un sufrido triunfo sobre el Cambridge United. Con un gol en solitario de Emile Smith-Rowe, los dirigidos por Marco Silva se metieron entre los 16 mejores del certamen tras vencer por 1-0 al conjunto de cuarta división.

El futbolista mexicano partió como titular en el duelo copero y disputó 82′ minutos antes de ser sustituido por Rodrigo Muniz. El mexicano registró cuatro disparos, pero no pudo marcar su segundo tanto de la temporada en Inglaterra. Sin embargo, generó la acción peligrosa que resultó en el gol del canterano del Arsenal.