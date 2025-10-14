Rayados vs. Pumas, J13 del Apertura 2025: hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Rayados recibe a Pumas. Foto: Especial

La Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX trae uno de los duelos más esperados del torneo, Rayados de Monterrey recibe a Pumas UNAM en el Estadio BBVA, en un enfrentamiento entre dos equipos con objetivos distintos pero con la misma necesidad de ganar.

Los Rayados llegan como uno de los equipos más sólidos del campeonato, se mantienen en el tercer lugar de la tabla general con un paso firme, producto de su equilibrio entre defensa y ataque.

En contraste, Pumas atraviesa una etapa irregular, el cuadro universitario, dirigido por Efraín Juárez, alterna buenas actuaciones con caídas inesperadas, lo que lo mantiene en la posición 10 de la clasificación. Aun así, los auriazules son un rival peligroso, especialmente cuando logran imponer su dinámica ofensiva.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs Pumas?

Fecha y hora del Rayados vs. Pumas ¿Cuándo? Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? BBVA, Monterrey

BBVA, Monterrey ¿Dónde verlo? TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan los equipos?

Rayados de Monterrey

El equipo regiomontano vive un gran momento en la temporada, con una de las plantillas más completas de la Liga MX, Rayados ha encontrado regularidad en todas sus líneas. Jugadores como Germán Berterame, Sergio Canales y Sergio Ramos atraviesan un buen momento, y la localía en el BBVA se mantiene como un factor clave.

Pumas UNAM

El conjunto universitario ha mostrado altibajos en el torneo, aunque cuenta con talento, las desconcentraciones defensivas le han costado puntos importantes. Ganar en Monterrey no será tarea sencilla, pero los del Pedregal buscarán dar la sorpresa y escalar posiciones.

¿Quién ganará el partido Rayados vs Pumas, del Apertura 2025?

De acuerdo con la predicción de la inteligencia artificial Gemini, el favorito para ganar este encuentro es Rayados de Monterrey, por las siguientes razones:

Fortaleza como local: Monterrey ha demostrado fortaleza en casa durante el Apertura 2025.

Plantilla más completa: su profundidad en el banquillo le permite mantener intensidad los 90 minutos.

Mayor consistencia: los de Torrent muestran regularidad y equilibrio, mientras que Pumas ha sido más vulnerable fuera de casa.

Posible marcador del partido

Según la IA, el marcador más probable es un 2-0 a favor de Rayados, considerando su solidez defensiva y su poder ofensivo en casa. Sin embargo, no se descarta un 2-1, ya que Pumas suele competir bien ante equipos grandes y podría aprovechar alguna oportunidad al contragolpe.