Real Madrid debuta en LaLiga con apretado triunfo ante Osasuna

El Real Madrid de Xabi Alonso se estrenó con victoria en la primera fecha de LaLiga 25/26. Con marcador de 1-0, el cuadro de Chamartín se impuso al Osasuna en el debut del técnico español en el máximo circuito del fútbol de España, gracias a un gol de Kylian Mbappé desde los once pasos.

En la primera parte, el Real Madrid sufrió para superar la defensa férrea de Osasuna. Los merengues dominaron la posesión, pero no lograron generar ocasiones claras de peligro. Ante la imposibilidad de romper la línea defensiva rival, apostaron por disparos de larga distancia que no tuvieron éxito.

