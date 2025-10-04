Real Madrid derrota al Villarreal con goles de Vinicius y Mbappé

GENERANDO AUDIO...

El Real Madrid venció al Villarreal 3-1 en la jornada 8 de LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Vinicius abrió el marcador al minuto 47 con un remate dentro del área y amplió la ventaja al 69′ desde el manchón penal. El tercer gol fue obra de Kylian Mbappé al minuto 81, sumando su quinto gol consecutivo y noveno de la temporada.

El Villarreal logró descontar gracias a Georges Mikaitadze al minuto 73, pero la expulsión de Santiago Mouriño al 77 por doble tarjeta amarilla dificultó la reacción del equipo visitante. Mouriño fue amonestado tras una falta sobre Vinicius, lo que dejó al submarino amarillo con diez hombres en los minutos finales.