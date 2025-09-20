¡Real Madrid mantiene su racha imparable! Gana al Espanyol y refuerza su liderazgo

GENERANDO AUDIO...

Real Madrid derrota al Espanyol. | Reuters

El Real Madrid logró su quinta victoria consecutiva en LaLiga al imponerse 2-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu durante la jornada 5 del campeonato. Con este resultado, el equipo dirigido por Xavi Alonso se mantiene como líder indiscutido de la competición, alcanzando los 15 puntos y demostrando un inicio impecable en la temporada 2025-2026. La victoria no solo refuerza el dominio del conjunto merengue en la tabla, sino que también reafirma su gran rendimiento desde el comienzo del torneo, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en la lucha por el título. Lee la crónica completa, AQUÍ.