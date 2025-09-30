Real Madrid no tiene piedad y se devora al modesto Kairat

GENERANDO AUDIO...

El Real Madrid salió con fuerza en su visita a Kazajistán y goleó 0-5 al Kairat Almaty, en un encuentro donde volvió a quedar clara la enorme influencia de Kylian Mbappé en el esquema ofensivo de Xabi Alonso. El francés firmó un triplete que encaminó a los blancos a una victoria cómoda en el Ortalyq Stadion, aunque el debate sobre la dependencia del equipo hacia su delantero estrella sigue presente.

El viaje de casi siete mil kilómetros no fue obstáculo para el conjunto madrileño, que resolvió con eficacia su compromiso de la jornada 2 de la Champions League 2025-26. Mbappé abrió el marcador desde el punto penal al minuto 24, tras una falta cometida sobre Franco Mastantuono. Ya en la segunda mitad, amplió la cuenta al 51 con un disparo certero dentro del área en una acción a la contra, y al 72 completó su tercer gol con un remate lejano que dejó sin opciones al guardameta local.

La goleada permitió al Madrid sumar tres puntos y dejar atrás la dura derrota sufrida en el derbi frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, el trabajo de Xabi Alonso al frente del equipo aún genera cuestionamientos, pues más allá de la contundencia de Mbappé, el estilo de juego colectivo todavía no termina de consolidarse.

