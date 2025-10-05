GENERANDO AUDIO...

Real Madrid reaccionó a una canción de Taylor Swift. Foto: Getty Images

El Real Madrid reaccionó a una canción de Taylor Swift, luego de que la cantante estadounidense los citó en una canción de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”.

A través de su cuenta en Instagram, los “Mengues” publicaron al futbolista francés Aurélien Tchouaméni con una chamarra del club blanco, y escuchando música con unos audífonos. Además, se añadió la leyenda “NOW PLAYING: @TaylorSwift – Wi$h Li$t (2025)” (Ahora escuchando @TaylorSwift – Wi$h Li$t (2025)”.

Real Madrid menciona a Taylor Swift

Real Madrid reaccionó a una canción de Taylor Swift llamada “Wi$h Li$t”, la cual habla sobre cosas materiales que mucha gente tiene como “fuente de los deseos”, o en su mente. Y en esa letra hay una pequeña frase que involucra a los de la capital española, que dice “Quieren un contrato con el Real Madrid”.

Ese pequeño fragmento puedes acucharlo aquí, a partir del minuto 1:19

¿Cuáles son las canciones que integran “The Life of a Showgirl”?

Taylor Swift estrenó el pasado jueves su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, un material compuesto por 12 canciones que exploran distintas facetas musicales de la intérprete. Entre los temas destaca una colaboración especial con Sabrina Carpenter, una de las voces emergentes más populares del pop actual. Así luce el repertorio del reciente disco de la cantante estadounidense:

“The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Esta producción representa el duodécimo disco de estudio de Taylor Swift, donde además la cantante vuelve a trabajar junto a Max Martin, el reconocido productor responsable de varios de sus mayores éxitos como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “Blank Space” y “Shake It Off”.