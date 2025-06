Real Madrid vs Al Hilal: Sigue el minuto a minuto del partido de la Jornada 1 del Mundial de Clubes 2025

GENERANDO AUDIO...

Sigue el juego del Real Madrid vs Al Hilal. | Claro Sports.

Amigos, amigas y amigues de Claro Sports… sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Real Madrid y Al Hilal, encuentro que marca el debut de ambos conjuntos en el Mundial de Clubes 2025, el primero en tener 32 participantes. El conjunto madridista viene de una temporada en la que no ganó nada quedándose a la sombra del FC Barcelona por lo que el antes llamado ‘Mundialito’ puede ser su ‘premio de consolación’. Por su parte, el Al Hilal llega como representante asiático y con Simone Inzaghi como su nuevo entrenador, así que un ‘flan’ como se dice coloquialmente, no lo será. Soy Gael González y tendré el gusto de llevarles las acciones del partido. Sigue aquí el minuto a minuto completo del Real Madrid vs Al Hilal.

