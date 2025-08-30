Próximos partidos

Real Oviedo consigue su primera victoria en su regreso a LaLiga

| 15:51 | Gael González Flores | Claro Sports
El Real Oviedo derrotó a la Real Sociedad en el Carlos Tartiere para volver a ganar en Primera División tras 24 años.
La afición del Real Oviedo volvió a festejar. | Reuters.

El Real Oviedo de Veljko Paunovic consiguió su primera victoria de la temporada. Después de 24 años de ausencia, el conjunto asturiano volvió a ganar en la máxima categoría del fútbol español, con una gran actuación sobre la Real Sociedad de San Sebastián, que aún no conoce el triunfo. El nuevo fichaje del equipo, Leander Dendoncker, marcó el 1-0 definitivo tras una jugada en solitario de Haissem Hassan. Lee la crónica completa aquí.

