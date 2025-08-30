Real Oviedo consigue su primera victoria en su regreso a LaLiga

GENERANDO AUDIO...

La afición del Real Oviedo volvió a festejar. | Reuters.

El Real Oviedo de Veljko Paunovic consiguió su primera victoria de la temporada. Después de 24 años de ausencia, el conjunto asturiano volvió a ganar en la máxima categoría del fútbol español, con una gran actuación sobre la Real Sociedad de San Sebastián, que aún no conoce el triunfo. El nuevo fichaje del equipo, Leander Dendoncker, marcó el 1-0 definitivo tras una jugada en solitario de Haissem Hassan. Lee la crónica completa aquí.

