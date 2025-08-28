¡Final cardíaco! Renata Zarazúa cae en el US Open ante la francesa Diane Parry
La tenista mexicana Renata Zarazúa cayó en el US Open ante la francesa Diane Parry en su juego que correspondió a la Segunda Ronda. Este encuentro se disputó luego de casi tres horas de retraso y terminó con un marcador de 2-6, 6-2 y 6-7.
El final del juego estuvo cardíaco debido a que la victoria se decidió en tie break, donde la francesa superó a la mexicana 10-7.
Renata Zarazúa se despide del US Open 2025
Luego de una soberbia primera ronda en el US Open 2025, la originaria de la Ciudad de México venció a Madison Keys 6-7, 7-6 y 7-5; sin embargo, este jueves no corrió con la misma suerte y fue vencida por Diane Parry. Aunque, Zarazúa peleó hasta el final y vendió cara la derrota.
La mexicana inició muy bien su encuentro de la Segunda Ronda, donde ganó los primeros dos puntos del primer set, pero la francesa se repuso y remó contracorriente para llevarse el set 2-6.
Luego llegó el segundo set, donde Renata Zarazúa también arrancó muy bien, llevándose igualmente los primeros dos puntos, pero Diane Parry volvió a subir su nivel, aunque en esta ocasión la mexicana impidió que se repitiera la situación del primer set y supo contrarrestar el esfuerzo de la tenista europea, y se llevó el segundo set por marcador de 6-2.
De este modo, llegó el importante tercer set donde las dos demostraron un gran nivel, donde tanto la mexicana como la francesa no cedieron y pelearon cada punto hasta el último aliento y golpe.
Parry ganaba un punto a lo que Zarazúa respondía con maestría y quedaban iguales. El nerviosismo se hizo presente hasta los últimos momentos del juego donde la victoria estaba en el aire, pero que finalmente recayó en