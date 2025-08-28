GENERANDO AUDIO...

La tenista mexicana Renata Zarazúa cayó en el US Open ante la francesa Diane Parry en su juego que correspondió a la Segunda Ronda. Este encuentro se disputó luego de casi tres horas de retraso y terminó con un marcador de 2-6, 6-2 y 6-7.

El final del juego estuvo cardíaco debido a que la victoria se decidió en tie break, donde la francesa superó a la mexicana 10-7.

Renata Zarazúa se despide del US Open 2025

Luego de una soberbia primera ronda en el US Open 2025, la originaria de la Ciudad de México venció a Madison Keys 6-7, 7-6 y 7-5; sin embargo, este jueves no corrió con la misma suerte y fue vencida por Diane Parry. Aunque, Zarazúa peleó hasta el final y vendió cara la derrota.

La mexicana inició muy bien su encuentro de la Segunda Ronda, donde ganó los primeros dos puntos del primer set, pero la francesa se repuso y remó contracorriente para llevarse el set 2-6.

Luego llegó el segundo set, donde Renata Zarazúa también arrancó muy bien, llevándose igualmente los primeros dos puntos, pero Diane Parry volvió a subir su nivel, aunque en esta ocasión la mexicana impidió que se repitiera la situación del primer set y supo contrarrestar el esfuerzo de la tenista europea, y se llevó el segundo set por marcador de 6-2.

De este modo, llegó el importante tercer set donde las dos demostraron un gran nivel, donde tanto la mexicana como la francesa no cedieron y pelearon cada punto hasta el último aliento y golpe.

Parry ganaba un punto a lo que Zarazúa respondía con maestría y quedaban iguales. El nerviosismo se hizo presente hasta los últimos momentos del juego donde la victoria estaba en el aire, pero que finalmente recayó en