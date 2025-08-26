GENERANDO AUDIO...

Renata Zarazúa volverá a jugar este miércoles en el US Open. Foto: AFP

Renata Zarazúa puso en alto el nombre de México este lunes 25 de agosto tras vencer en el primera ronda del US Open 2025 a Madison Keys 6-7, 7-6 y 7-5.

Con este logro, Zarazúa amarró su pase a la siguiente fase y además hizo historia en el tenis al ser la primera mexicana en derrotar a una top 10 del ranking de la ATP, cabe recordar que la estadounidense Keys, actualmente, es la número 6.

La última vez que pasó esto fue en 1995 en el Abierto de Australia cuando Alejandra Gavaldón derrotó a Jana Novotha.

La actual campeona del Abierto de Australia se mostró inusualmente errática, con hasta 89 errores no forzados, por 34 de la mexicana, que abrieron la puerta a uno de los resultados más inesperados hasta ahora de la categoría femenina.

¿Cuándo volverá a jugar Renata Zarazúa en el US Open 2025?

La tenista mexicana, de 27 años, volverá a pisar la cancha del US Open 2025 el próximo miércoles 27 de agosto frente a la francesa Diane Perry, quien venció a la checa Petra Kvitová 1-6 y 0-6.

El horario del partido correspondiente a las segunda ronda del cuarto Grand Slam del año aún no se ha revelado, pero se espera que en las próximas horas se conozca.

El partido de Zarazúa se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

¿En qué lugar el ranking de la ATP se encuentra Renata Zarazúa?

Con el triunfo de este lunes en Nueva York, Renata Zarazúa pasó del lugar 82 de la ATP al 78 del ranking virtual de la clasificación.

La mejor clasificación en la que se ha ubicado la originaria de la Ciudad de México es el lugar 51, solo basta esperar su siguiente actuación para ver si sube o se mantiene.