GENERANDO AUDIO...

Renata Zarazúa sigue haciendo historia en el tenis. Foto: AFP

Renata Zarazúa salió con miedo a jugar su primer partido en el US Open 2025 y venció a la estadounidense Madison Keys, número seis del mundo, este lunes 25 de agosto.

La mexicana sigue haciendo historia en el tenis y avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará este miércoles 27 de agosto a la francesa Diane Parry.

Renata Zarazúa y sus emotivas palabras tras ganar en el US Open 2025

La tenista, de 27 años, se convirtió en la primera mexicana en ganarla a una rankeada en el top 10, y tras ese triunfo la originaria de la Ciudad de México se mostró conmovida.

Después del partido con parciales 7-6, 6-7 y 5-7, Zarazúa aseguró que salió al juego con miedo, con ganas de llorar, pero eso lo dejó atrás gracias al apoyo de su mamá.

“Estaba muy nerviosa antes de entrar. Cuando me levanté tenía muchas ganas de llorar, sentía mucho miedo de salir y nunca me había pasado algo así. Le hablé a mi mamá, no quería entrar a la cancha. Pero me dije: ‘tienes que salir y ser una profesional, tienes que darlo todo’. Me costó muchísimo”. Renata Zarazúa

La tenista tiene un vínculo muy especial con su familia, y ante la pregunta de a quién le hablaría después de salir del estadio, respondió “a mi mamá y mi hermano”.

“Gane o pierda siempre le marcó a mi mamá y a mi hermano”, destacó la tenista.

Además de contar con el apoyo de su familia, la porra mexicana se hizo presente en la cancha del Arthur Ashe Stadium a quien agradeció.

“La porra mexicana es superespecial para mi. Cualquier partido que voy ellos tratan de apoyar y ganar para mi es una forma de agradecerles. Siento mucho orgullo cuando los escucho. Estoy muy contenta de estar en segunda ronda, nunca me pude imaginar algo así. En este tipo de estadios nunca llegas a sentirte superbien. Es como que intentas buscar ese feeling, y en momentos lo encontré”. Renata Zarazúa

Renata Zarazúa sigue haciendo historia en el tenis

El triunfo de Zarazúa este lunes no es menor, ya que tuvieron que pasar 30 años para que una mexicana venciera a una tenista dentro del top 10.

La última vez que ocurrió esa hazaña fue en el Abierto de Australia 1995 cuando Angélica Gavaldón derrotó a Jana Novotha en Merbourne.

¿Cuándo volverá a jugar Renata Zarazúa?

El siguiente partido de Renata Zarazúa dentro del US Open 2025 será este miércoles 27 de agosto cuando se mida en la segunda ronda del último Major a la fracesa Diane Parry, en horario aún por definir.