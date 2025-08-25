Renata Zarazúa gana en US Open; se impone a la local Madison Keys

GENERANDO AUDIO...

Renata Zarazúa gana en US Open. Foto: Getty

La tenista Renata Zarazúa ganó en US Open y se impuso en la fase de Primera Ronda a la tenista estadounidense, Madison Keys. La mexicana logró superar a su rival, pese a perder el primer set y así se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una jugadora top 10 en este torneo de Grand Slam.

El duelo se celebró en la tradicional cancha Arthur Ashe Stadium; ahí, la originaria de la Ciudad de México (CDMX) llevó el juego hasta los tres sets, en un encuentro que no fue nada fácil, pues ante un recinto casi repleto en favor de la local, al mexicana logró imponerse con calidad.

Renata Zarazúa en el US Open

La mexicana venció luego de tres horas a su rival luego de perder el primer set por marcador de 7-6, pero el segundo set fue 6-7 favor de Zarazúa y el tercero quedó 7-5 en favor de Zarazúa, dejando en la cancha a la favorita Madison Keys. Pese a esto, el público asistente terminó reconocido la victoria en favor de la nacida en la CDMX y el rindió un fuerte aplauso.

Mexicanos no la abandonaron

En entrevista, tras el término del partido, Renata agradeció a los mexicanos que fueron al estadio para apoyarla, y que eso le ayduara a dar un plus extra para poder vencer a su rival, pues el encuentro no fue sencillo y tuvo que remar contra corriente.

Renata es Histórica

Con la victoria sobre Madison Keys, se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una jugadora top 10 en este torneo de Grand Slam. Sin embargo, semanas atrás la tenista de la CDMX también escribió historia al ganarle a la belga Yanina Wickmayer por 6-0, 6-3.

La hazaña fue parecida a la de hace 30 años, cuando Angélica Gavaldón le ganó a la croata Iva Majoli, quien era décimo primera cabeza de serie en otro Grand Slam, en este caso, en Wimbledon, recordó la Federación Mexicana de Tenis el pasado primero de julio.

¿Quién es Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa es una tenista mexicana que tiene 27 años. Ella tomó la raqueta desde los tres y pronto mostró un talento especial. A los 11 ya competía contra rivales mayores para exigirse más, destacando en torneos como la Olimpiada Nacional y el Orange Bowl de su categoría.

Decisión temprana y apoyo familiar

A los 14 años decidió que el tenis sería su profesión. Su pasión era evidente y, con el respaldo de su familia, se mudó a Estados Unidos para entrenar siguiendo el ejemplo de su hermano. Ahí comenzó a forjar la disciplina que marcaría su carrera.

Salto al escenario internacional

Renata cerró 2019 en el puesto 280 del ranking WTA, pero su gran momento llegó en 2020. En el Abierto Mexicano de Acapulco sorprendió al derrotar a Sloane Stephens, la número uno del torneo.

Ese mismo año rompió una sequía de dos décadas al ingresar al cuadro principal de Roland Garros, siendo la primera mexicana en un Grand Slam desde Angélica Gavaldón.

Juegos Olímpicos y ranking histórico

En 2021 logró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, beneficiada por la baja de Coco Gauff. Aunque no avanzó a rondas finales ni en París ni en Tokio, su esfuerzo la llevó al puesto 120 del mundo, consolidándose como una de las mejores tenistas mexicanas de su generación.

Primer título y nuevos retos

En 2023 conquistó su primer campeonato profesional al ganar el Abierto de Montevideo frente a la francesa Diane Parry, un logro que marcó un antes y un después en su trayectoria.

El sueño continúa

En 2024, Renata comenzó el año con la clasificación al cuadro principal del Australian Open, su segundo Grand Slam. Con perseverancia y ambición, mantiene vivo el sueño de poner en alto al tenis mexicano en el escenario internacional.