¡Renata Zarazúa hace historia! Logra la primera victoria mexicana en Wimbledon después de 30 años, ¿cuándo vuelve a jugar?

Renata Zarazúa gana en Wimbledon y hace historia para México. Foto: AFP

Renata Zarazúa vence a Yanina Wickmayer en la primera ronda de Wimbledon, es la primera victoria de México en el torneo desde 1995.

La mexicana venció 6-0 y 6-3 a la belga Yanina Wickmayer para meterse en la segunda ronda en el All England Club, algo que no pasaba desde que Angélica Gavaldón ganó hace 30 año, cuando llegó a la tercera ronda tras superar a Iva Majoli en su primer juego y a Rosalyn Nideffer en la segunda ronda.

Este es el segundo año consecutivo en el que la mexicana Zarazúa entra al cuadro principal de Wimbledon, consiguió la cuarta victoria en su carrera en uno de los cuatro Grand Slams.

La rival de Zarazúa en la segunda ronda de Wimbledon será Amanda Anisimova, la cual será la revancha para la mexicana, quien perdió ante la estadounidense, quien la venció en el Abierto de Washington en julio de 2024.

La mexicana llegó a la segunda ronda en su estreno en Roland Garros en 2020 y se metió en la misma instancia en el US Open de 2024 y el Australian Open a inicios de este 2025.

¿Cómo fue el triunfo de Renata Zarazúa ante Yanina Wickmayer?

Renata Zarazúa dominó con autoridad el primer set, aunque debió sortear cinco oportunidades de quiebre en su contra, todas sin éxito para Wickmayer.

En contraste, la mexicana aprovechó al máximo las tres chances que tuvo para romper el servicio rival. Un punto clave fue su solidez, solo cometió seis errores no forzados, frente a los 19 de la tenista belga.

En el segundo parcial, Zarazúa comenzó abajo 0-2, pero reaccionó con temple y sin desesperarse. Revirtió la desventaja para colocarse 4-2 y no volvió a enfrentar puntos de quiebre.

Así, firmó la histórica victoria en la Cancha 9 del All England Club, en un duelo que además marcó el retiro profesional de Wickmayer, ex número 12 del mundo y semifinalista del US Open en 2009.

¿Cuándo juega Renata Zarazúa vs. Amanda Anisimova?

La segunda ronda de Wimbledon en la categoría femenil tendrá el encuentro entre la mexicana Renata Zarazúa en contra de la estadounidense Amanda Anisimova, esto será el miércoles 2 de julio en un horario por definir.

¿Quién es Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1997, es hija de Alejandra Ruckstuhl Fabre y José Luis Zarazúa, una familia de tradición tenística. Su tío, Vicente Zarazúa, formó parte del equipo mexicano de Copa Davis en los años sesenta.

A los tres años comenzó a jugar tenis y desde entonces no lo ha soltado; destacó en la Olimpiada Nacional y el Orange Bowl de 12 años y menores. En su adolescencia se mudó a Estados Unidos para profesionalizar su carrera.

En el tenis ha alcanzado un hito en su carrera, su mejor ranking individual, No. 51, llegó en noviembre de 2024.

Desde que debutó en Grand Slams en Roland Garros 2020, su progresión ha sido constante: semifinales en Acapulco, títulos de WTA 125 y participaciones destacadas en torneos ITF y Challenger.