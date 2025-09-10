Revelan detalles de la lesión que dejó fuera a Edson Álvarez de la Selección Mexicana

GENERANDO AUDIO...

Más detalles de la lesión de Edson Álvarez. Foto: AFP

Edson Álvarez es baja de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA ypodrá continuar con el equipo tras confirmarse la lesión que sufrió el pasado fin de semana en el amistoso frente a Japón.

El mediocampista, pieza clave en el esquema del Tri, tuvo que abandonar el terreno de juego en el primer tiempo y encendió las alarmas tanto en la concentración nacional como en su club, el Fenerbahce de Turquía.

El capitán del combinado mexicano apenas sumaba su segundo partido en este nuevo ciclo cuando se vio obligado a dejar la cancha al minuto 28 del duelo disputado en el Coliseum de Oakland, se tendió en el césped con visibles molestias en la parte posterior del muslo derecho.

Aunque intentó seguir, finalmente fue sustituido por Erik Lira, mientras la afición presente mostraba preocupación por el estado físico del llamado “Machín”.

La lesión de Edson Álvarez

Este martes, la Selección Mexicana informó de manera oficial que Álvarez presenta una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho, específicamente en la zona donde mostró dolor durante el compromiso ante Japón.

Se trata de un problema que, si bien no es de máxima gravedad, sí obliga a tomar precauciones y descartar cualquier participación inmediata.

El parte médico del Tri no detalló un tiempo estimado de recuperación, ya que su evolución será evaluada directamente por el cuerpo técnico del Fenerbahce una vez que regrese a Turquía.

La decisión de su alta médica dependerá de cómo responda en los próximos días al tratamiento y al trabajo de rehabilitación.

Con este diagnóstico, Álvarez quedó descartado para el duelo amistoso de este martes contra Corea del Sur en Nashville, segundo compromiso de México en esta ventana internacional. El estratega Javier Aguirre pierde así a su capitán y uno de los jugadores con mayor jerarquía dentro del plantel.

¿Qué sigue para Álvarez con el Fenerbahce?

La situación del mediocampista luce compleja en su nuevo club, tras debutar con el Fenerbahce en la victoria 1-3 sobre Gençlerbirliğ, se esperaba que pudiera ver acción nuevamente este domingo en el encuentro frente al Trabzonspor.

Sin embargo, las posibilidades de que llegue en condiciones son prácticamente nulas.

El escenario es todavía más incierto porque el conjunto de Estambul aún no ha definido quién será el sucesor de José Mourinho en el banquillo.

Edson deberá trabajar a contrarreloj para ponerse en forma y al mismo tiempo ganarse la confianza del nuevo estratega, lo cual podría ser determinante en su adaptación a la Superliga turca.