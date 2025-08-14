GENERANDO AUDIO...

¡Ya hay boletos individuales para el Mundial 2026 en México! | Foto: Cuartoscuro.

La FIFA puso a la venta los primeros boletos individuales para nueve partidos de la Copa Mundial 2026 en México, con precios desde los 35 mil 700 hasta los 129 mil pesos mexicanos, según se puede ver en la página oficial del organismo internacional deportivo.

Hasta el momento, los aficionados del balompié solo pueden adquirir entradas para nueve encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey del 11 al 30 de junio, fechas en las que se celebrarán la fase de grupos y dieciseisavos de final.

¿Cuánto cuestan los boletos para el primer partido del Mundial en Guadalajara?

A través de la página oficial de la FIFA, se liberaron los boletos para cinco zonas del Estadio de Guadalajara para el partido del 11 de junio que aún no tiene equipos confirmados. Estas son las localidades y precios:

Pitchside Lounge : Desde 77 mil 450 pesos Zona Plus: Desde 83 mil 500 pesos

: Desde 77 mil 450 pesos VIP Standard : Desde 64 mil 400 pesos VIP Standard+: No disponible

: Desde 64 mil 400 pesos Trophy Lounge : Desde 58 mil 350 pesos Trophy Standard+: Desde 60 mil 350 pesos

: Desde 58 mil 350 pesos Champions Club (Standard y +): No disponible

(Standard y +): No disponible FIFA Pavilion (Standard y +): No disponible

De esta forma, los aficionados que deseen ver el primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara tendrán que desembolsar desde 58 mil 350 hasta 83 mil 500 pesos mexicanos, al menos para las localidades abiertas hasta el momento.

Hasta la fecha, la FIFA no ha liberado estos lugares para el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Precios para los partidos disponibles del Mundial en México

Estadio Monterrey | Domingo 14 de junio | Integrante Grupo F vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : Desde 87 mil 500 pesos

: Desde 87 mil 500 pesos VIP Standard : No disponible VIP Standard+: No disponible

: No disponible Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club (Standard y +): No disponible

(Standard y +): No disponible FIFA Pavilion : 35 mil 700 pesos Standard+: 37 mil 750 pesos

: 35 mil 700 pesos

Estadio Ciudad de México | Miércoles 17 de junio | Integrante Grupo K vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : No disponible

: No disponible VIP Standard : 108 mil 600 pesos VIP Standard+: No disponible

: 108 mil 600 pesos Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club : 73 mil 400 pesos Standard+: 78 mil 500 pesos

: 73 mil 400 pesos FIFA Pavilion : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible

Estadio Monterrey | Sábado 20 de junio | Integrante Grupo F vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : No disponible

: No disponible VIP Standard : 76 mil 450 pesos VIP Standard+: No disponible

: 76 mil 450 pesos Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible FIFA Pavilion : 35 mil 700 pesos Standard+: 37 mil 750 pesos

: 35 mil 700 pesos

Estadio Guadalajara | Martes 23 de junio | Integrante Grupo K vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : 77 mil 450 pesos Standard+: 83 mil 500 pesos

: 77 mil 450 pesos VIP Standard : 64 mil 400 pesos VIP Standard+: 69 mil 400 pesos

: 64 mil 400 pesos Trophy Lounge : 56 mil 350 pesos Trophy Standard+: 60 mil 350 pesos

: 56 mil 350 pesos Champions Club : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible FIFA Pavilion : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible

Estadio Monterrey | Miércoles 24 de junio | Integrante Grupo A vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : 85 mil 500 pesos

: 85 mil 500 pesos VIP Standard : 73 mil 450 pesos VIP Standard+: No disponible

: 73 mil 450 pesos Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club : No disponible Standard+: 55 mil 350 pesos

: No disponible FIFA Pavilion : 34 mil 700 pesos Standard+: 37 mil 200 pesos

: 34 mil 700 pesos

Estadio Guadalajara | Viernes 26 de junio | Integrante Grupo H vs TBD (Fase de grupos)

Pitchside Lounge : 91 mil 500 pesos

: 91 mil 500 pesos VIP Standard : 98 mil 580 pesos VIP Standard+: No disponible

: 98 mil 580 pesos Trophy Lounge : 72 mil 450 pesos Trophy Standard+: 77 mil 450 pesos

: 72 mil 450 pesos Champions Club : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible FIFA Pavilion : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible

Estadio Monterrey | Lunes 29 de junio | 1F vs 2C (16vos de final)

Pitchside Lounge : 102 mil 600 pesos Standard+: 107 mil 650 pesos

: 102 mil 600 pesos VIP Standard : 89 mil 550 pesos VIP Standard+: No disponible

: 89 mil 550 pesos Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club : No disponible Standard+: 77 mil 450 pesos

: No disponible FIFA Pavilion : 55 mil 350 pesos Standard+: 59 mil 350 pesos

: 55 mil 350 pesos

Estadio Ciudad de México | Martes 30 de junio | 1A vs 3 C/E/F/H/I (16vos de final)

Pitchside Lounge : No disponible

: No disponible VIP Standard : 129 mil 800 pesos VIP Standard+: No disponible

: 129 mil 800 pesos Trophy Lounge : No disponible Trophy Standard+: No disponible

: No disponible Champions Club : 78 mil 500 pesos Standard+: 83 mil 500 pesos

: 78 mil 500 pesos FIFA Pavilion : No disponible Standard+: No disponible

: No disponible

¿Cómo comprar tus boletos para estos nueve partidos de la Copa del Mundo?

Con corte a las 11:15 del jueves, todavía hay boletos disponibles en la página oficial de la FIFA. Este es el procedimiento para adquirir entradas:

Presiona el botón “Agregar” en el partido que desees a través de esta página

Elige la sección que desees adquirir

Da clic en el botón “Seleccionar…

Entra a “Añadir al carrito” en la página de inicio

Revisa que tu orden esté correcta

Selecciona el botón “Compra ahora”

Revisa el resumen de compra

Acepta los términos y condiciones

Presiona el botón “Confirmar pago”

Introduce los datos de tu tarjeta de crédito

Da clic en el botón “Paga ahora”

Los usuarios que deseen adquirir boletos para las zonas disponibles deben tener en cuenta que es necesario tener una cuenta FIFA ID.

Para crear una cuenta de la FIFA ID, es necesario seguir estos pasos:

Entra a la página de registro de la FIFA

Escribe tu nombre y apellidos

Proporciona tu número de teléfono con +52

Ingresa tu correo electrónico

Brinda tu fecha de nacimiento

Elige tu país de residencia

Escoge tu género

Termina proporcionando tu idioma

Presiona el botón de “Continuar”

En caso de tener una cuenta, sólo tienes que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña, e ingresar el código que enviarán a tu email. Es posible que se solicite llenar algunos datos adicionales como dirección, género y número telefónico.