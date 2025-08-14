Revelan precios para nueve partidos del Mundial de 2026 en México, ¡hasta 129 mil pesos!
La FIFA puso a la venta los primeros boletos individuales para nueve partidos de la Copa Mundial 2026 en México, con precios desde los 35 mil 700 hasta los 129 mil pesos mexicanos, según se puede ver en la página oficial del organismo internacional deportivo.
Hasta el momento, los aficionados del balompié solo pueden adquirir entradas para nueve encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey del 11 al 30 de junio, fechas en las que se celebrarán la fase de grupos y dieciseisavos de final.
¿Cuánto cuestan los boletos para el primer partido del Mundial en Guadalajara?
A través de la página oficial de la FIFA, se liberaron los boletos para cinco zonas del Estadio de Guadalajara para el partido del 11 de junio que aún no tiene equipos confirmados. Estas son las localidades y precios:
- Pitchside Lounge: Desde 77 mil 450 pesos
- Zona Plus: Desde 83 mil 500 pesos
- VIP Standard: Desde 64 mil 400 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: Desde 58 mil 350 pesos
- Trophy Standard+: Desde 60 mil 350 pesos
- Champions Club (Standard y +): No disponible
- FIFA Pavilion (Standard y +): No disponible
De esta forma, los aficionados que deseen ver el primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara tendrán que desembolsar desde 58 mil 350 hasta 83 mil 500 pesos mexicanos, al menos para las localidades abiertas hasta el momento.
Hasta la fecha, la FIFA no ha liberado estos lugares para el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).
Precios para los partidos disponibles del Mundial en México
Estadio Monterrey | Domingo 14 de junio | Integrante Grupo F vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: Desde 87 mil 500 pesos
- VIP Standard: No disponible
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club (Standard y +): No disponible
- FIFA Pavilion: 35 mil 700 pesos
- Standard+: 37 mil 750 pesos
Estadio Ciudad de México | Miércoles 17 de junio | Integrante Grupo K vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: No disponible
- VIP Standard: 108 mil 600 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club: 73 mil 400 pesos
- Standard+: 78 mil 500 pesos
- FIFA Pavilion: No disponible
- Standard+: No disponible
Estadio Monterrey | Sábado 20 de junio | Integrante Grupo F vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: No disponible
- VIP Standard: 76 mil 450 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club: No disponible
- Standard+: No disponible
- FIFA Pavilion: 35 mil 700 pesos
- Standard+: 37 mil 750 pesos
Estadio Guadalajara | Martes 23 de junio | Integrante Grupo K vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: 77 mil 450 pesos
- Standard+: 83 mil 500 pesos
- VIP Standard: 64 mil 400 pesos
- VIP Standard+: 69 mil 400 pesos
- Trophy Lounge: 56 mil 350 pesos
- Trophy Standard+: 60 mil 350 pesos
- Champions Club: No disponible
- Standard+: No disponible
- FIFA Pavilion: No disponible
- Standard+: No disponible
Estadio Monterrey | Miércoles 24 de junio | Integrante Grupo A vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: 85 mil 500 pesos
- VIP Standard: 73 mil 450 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club: No disponible
- Standard+: 55 mil 350 pesos
- FIFA Pavilion: 34 mil 700 pesos
- Standard+: 37 mil 200 pesos
Estadio Guadalajara | Viernes 26 de junio | Integrante Grupo H vs TBD (Fase de grupos)
- Pitchside Lounge: 91 mil 500 pesos
- VIP Standard: 98 mil 580 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: 72 mil 450 pesos
- Trophy Standard+: 77 mil 450 pesos
- Champions Club: No disponible
- Standard+: No disponible
- FIFA Pavilion: No disponible
- Standard+: No disponible
Estadio Monterrey | Lunes 29 de junio | 1F vs 2C (16vos de final)
- Pitchside Lounge: 102 mil 600 pesos
- Standard+: 107 mil 650 pesos
- VIP Standard: 89 mil 550 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club: No disponible
- Standard+: 77 mil 450 pesos
- FIFA Pavilion: 55 mil 350 pesos
- Standard+: 59 mil 350 pesos
Estadio Ciudad de México | Martes 30 de junio | 1A vs 3 C/E/F/H/I (16vos de final)
- Pitchside Lounge: No disponible
- VIP Standard: 129 mil 800 pesos
- VIP Standard+: No disponible
- Trophy Lounge: No disponible
- Trophy Standard+: No disponible
- Champions Club: 78 mil 500 pesos
- Standard+: 83 mil 500 pesos
- FIFA Pavilion: No disponible
- Standard+: No disponible
¿Cómo comprar tus boletos para estos nueve partidos de la Copa del Mundo?
Con corte a las 11:15 del jueves, todavía hay boletos disponibles en la página oficial de la FIFA. Este es el procedimiento para adquirir entradas:
- Presiona el botón “Agregar” en el partido que desees a través de esta página
- Elige la sección que desees adquirir
- Da clic en el botón “Seleccionar…
- Entra a “Añadir al carrito” en la página de inicio
- Revisa que tu orden esté correcta
- Selecciona el botón “Compra ahora”
- Revisa el resumen de compra
- Acepta los términos y condiciones
- Presiona el botón “Confirmar pago”
- Introduce los datos de tu tarjeta de crédito
- Da clic en el botón “Paga ahora”
Los usuarios que deseen adquirir boletos para las zonas disponibles deben tener en cuenta que es necesario tener una cuenta FIFA ID.
Para crear una cuenta de la FIFA ID, es necesario seguir estos pasos:
- Entra a la página de registro de la FIFA
- Escribe tu nombre y apellidos
- Proporciona tu número de teléfono con +52
- Ingresa tu correo electrónico
- Brinda tu fecha de nacimiento
- Elige tu país de residencia
- Escoge tu género
- Termina proporcionando tu idioma
- Presiona el botón de “Continuar”
En caso de tener una cuenta, sólo tienes que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña, e ingresar el código que enviarán a tu email. Es posible que se solicite llenar algunos datos adicionales como dirección, género y número telefónico.